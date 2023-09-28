Правительство приняло решение относительно страховых взносов по безработице

Согласно законопроекту, ставка взносов в фонд страхования от безработицы останется на уровне 1,6% для застрахованных и 0,8% для работодателей, сообщает пресс-служба правительства.

Если ставка взносов на страхование от безработицы составит 2,4%, то взносы на страхование от безработицы составят почти 313,2 млн евро в 2024 году, 331,5 млн евро в 2025 году и 347,7 млн евро и 363,4 млн евро в 2026 и 2027 годах соответственно. Взносы на страхование от безработицы будут уплачиваться с предусмотренных законом сумм – заработной платы, оклада и других вознаграждений за труд. Проект предусматривает выделение Кассе страхования от безработицы, необходимых для выполнения ее задач на период 2024-2027 годов.

По данным Налогово-таможенного департамента, в 2022 году численность застрахованных по взносам на страхование от безработицы составила 654 639 человек, что соответствует 91,2% экономически активного населения в возрасте 15-74 лет.

Среднедневной уровень безработицы в 2022 году составил 47 000 человек. С марта текущего года численность зарегистрированных безработных начала снижаться, в то время как в последние месяцы ее изменение носило несезонный характер и увеличивалось в связи с усложнением экономической ситуации. По прогнозам, тенденция к росту сохранится до первого квартала 2024 года, когда численность зарегистрированных безработных составит около 56 400 человек.

По прогнозам, средняя численность зарегистрированных безработных в 2023 году составит около 52 300 человек, что на 5300 человек больше, чем годом ранее. В 2024 году средняя численность зарегистрированных безработных прогнозируется на уровне 53 000 человек. В период с 2025 по 2027 год прогнозируется снижение численности зарегистрированных безработных до 47 400 человек в 2027 году.

Ставки взносов застрахованного лица и работодателя на страхование от безработицы на следующие четыре календарных года будут установлены правительством не позднее 15 октября текущего календарного года. Совет Кассы страхования страхования от безработицы будет делать предложения правительству относительно размера ставки взносов на страхование от безработицы.