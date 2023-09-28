Читатель в недоумении: на камеру магазина Selver попадает все происходящее в примерочной?

«Сегодня посетила магазин Kadaka Selver. Присмотрела себе пару вещей, зашла в примерочную, а подняв голову наверх заметила камеры. Они находятся за пределами примерочной, но направлены таким образом, что в кадр попадает все происходящее внутри», - пишет читательница Rus.Postimees Татьяна.