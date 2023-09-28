Чт, 28.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Читатель в недоумении: на камеру магазина Selver попадает все происходящее в примерочной?

Анита Авакова
, репортер-редактор
Facebook
Comments 1
Камеры видеонаблюдения в магазине Kadaka Selver.
Камеры видеонаблюдения в магазине Kadaka Selver. Фото: Фото читателя.

Читательница Rus.Postimees обеспокоена: из примерочной магазина Selver видны камеры видеонаблюдения, поэтому создается впечатление, что на запись видеокамеры попадают и находящиеся в кабинке люди.

«Сегодня посетила магазин Kadaka Selver. Присмотрела себе пару вещей, зашла в примерочную, а подняв голову наверх заметила камеры. Они находятся за пределами примерочной, но направлены таким образом, что в кадр попадает все происходящее внутри», - пишет читательница Rus.Postimees Татьяна.

Камера, установленная у раздевалки. 
Камера, установленная у раздевалки. Фото: Фото читателя
Facebook
Comments 1

Ключевые слова

Наверх