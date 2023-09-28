Читательница Rus.Postimees обеспокоена: из примерочной магазина Selver видны камеры видеонаблюдения, поэтому создается впечатление, что на запись видеокамеры попадают и находящиеся в кабинке люди.
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Читатель в недоумении: на камеру магазина Selver попадает все происходящее в примерочной?
«Сегодня посетила магазин Kadaka Selver. Присмотрела себе пару вещей, зашла в примерочную, а подняв голову наверх заметила камеры. Они находятся за пределами примерочной, но направлены таким образом, что в кадр попадает все происходящее внутри», - пишет читательница Rus.Postimees Татьяна.