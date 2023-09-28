Экономически вредным и печальным примером наложения на себя такого бремени является Эстонский электронный судовой регистр, в который, несмотря на все вложения, не внесло себя ни одно судно. Причина в том, что эстонские финансовые и социальные чиновники игнорируют основные рыночные правила, действующие в мире, и упорно пытаются сварить суп с особым вкусом с краешка котла глобальной экономики. Но никто это не ест.

При этом подсчитано, что в случае успешного запуска проекта регистра в госбюджет Эстонии можно будет ежегодно приносить дополнительно 200-400 млн евро. Ровно столько, сколько не хватает сегодня в бюджете. Но никого это не волнует.

Если Налогово-таможенный департамент хочет запретить импорт российского газа, это должно быть решение Евросоюза, которое будет применяться одинаково ко всем. Это не должно быть решение Эстонии, направленное против эстонских компаний. В противном случае экономике и безопасности Эстонии будет намеренно нанесен ущерб «по моральным соображениям».

Национальные интересы

Усилия Эстонии изменить мир с помощью морали и этики сами по себе являются достойным качеством, но они все равно должны оставаться в рамках международных законов и международно признанных практик. Серьезно участвовать в глобальной политике и экономике можно только в том случае, если следовать глобально принятым правилам и нормам, а не создавать их произвольно и рассчитывать, что другие будут их выполнять.

И во время войны, и в мирное время мы должны всегда и исключительно исходить из наших национальных интересов для обеспечения и повышения благосостояния народа. Не в национальных интересах Эстонии преследовать свои компании за связи с Россией, потому что наша доля в этом море долларов западного мира - всего лишь одна капля, которая ничего не меняет. Однако деловой интерес разумно мыслящей прессы и государства должен быть в другом.

Готово ли эстонское государство после войны сделать все, чтобы эстонские компании нашли свое место на большом украинском рынке, ведь эту страну необходимо будет восстанавливать? Речь о домах, дорогах, мостах, мебели, технологиях.