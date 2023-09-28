Готово ли эстонское государство после войны сделать все, чтобы эстонские компании нашли свое место на большом украинском рынке? Этим вопросом задается предприниматель Яанус Рахумяги.
МНЕНИЕ ⟩ Запрет на импорт российского газа должен быть общим решением ЕС, а не отдельным решением Эстонии
Эстонское государство, в отличие от всех других стран, с которыми мне приходилось соприкасаться, имеет особенность максимально усложнять жизнь своим предпринимателям в условиях международной конкуренции.
Государство само предлагает им конкуренцию и изобретает различные препятствия для коммерческой и некоммерческой конкуренции между отечественными компаниями. Заставляет их конкурировать с теми, кого так или иначе защищает внутренний рынок.
Международная деловая практика во всем мире основана на том, что разрешено то, что не запрещено. Это общепринятая норма, которой следуют законопослушные компании. Кроме того, есть также немало компаний, которые ставят морально-этические вопросы выше законов, поскольку потребители их продукции или услуг считают это важным. Если они не будут следовать желаниям своих потребителей, потребление их товаров уменьшится или их будут бойкотировать.
Поэтому причина у такого выбора тоже отчасти коммерческая. Если люди готовы покупать «морально» и «этически» нечистые, но более дешевые товары, то государство и пресса также должны исходить из так называемой коллективной ответственности, где все грешат против «морально-этических ценностей», и ругать не только предпринимателей.
Кто в Эстонии захочет покупать поступающий с Запада «морально очищенный», но дорогой российский газ?
Запрет на российский газ нужно вводить на уровне ЕС
Установление более высоких стандартов для собственных предпринимателей и политиков, чем те, что действуют в остальном мире, не помогает Эстонии ни с точки зрения безопасности, ни с точки зрения экономики. Такое добровольно принятое бремя вредит нашей экономике и, следовательно, нашей безопасности.
Экономически вредным и печальным примером наложения на себя такого бремени является Эстонский электронный судовой регистр, в который, несмотря на все вложения, не внесло себя ни одно судно. Причина в том, что эстонские финансовые и социальные чиновники игнорируют основные рыночные правила, действующие в мире, и упорно пытаются сварить суп с особым вкусом с краешка котла глобальной экономики. Но никто это не ест.
При этом подсчитано, что в случае успешного запуска проекта регистра в госбюджет Эстонии можно будет ежегодно приносить дополнительно 200-400 млн евро. Ровно столько, сколько не хватает сегодня в бюджете. Но никого это не волнует.
Если Налогово-таможенный департамент хочет запретить импорт российского газа, это должно быть решение Евросоюза, которое будет применяться одинаково ко всем. Это не должно быть решение Эстонии, направленное против эстонских компаний. В противном случае экономике и безопасности Эстонии будет намеренно нанесен ущерб «по моральным соображениям».
Национальные интересы
Усилия Эстонии изменить мир с помощью морали и этики сами по себе являются достойным качеством, но они все равно должны оставаться в рамках международных законов и международно признанных практик. Серьезно участвовать в глобальной политике и экономике можно только в том случае, если следовать глобально принятым правилам и нормам, а не создавать их произвольно и рассчитывать, что другие будут их выполнять.
И во время войны, и в мирное время мы должны всегда и исключительно исходить из наших национальных интересов для обеспечения и повышения благосостояния народа. Не в национальных интересах Эстонии преследовать свои компании за связи с Россией, потому что наша доля в этом море долларов западного мира - всего лишь одна капля, которая ничего не меняет. Однако деловой интерес разумно мыслящей прессы и государства должен быть в другом.
Готово ли эстонское государство после войны сделать все, чтобы эстонские компании нашли свое место на большом украинском рынке, ведь эту страну необходимо будет восстанавливать? Речь о домах, дорогах, мостах, мебели, технологиях.
В качестве налогоплательщиков мы внесли большой вклад в интересы Украины. Наши усилия стоят того, чтобы посредством экономического роста честно вернуть эстонскому обществу те затраты, которые мы понесли во время войны. Или и эти места захватят наши «аморальные» западные партнеры?