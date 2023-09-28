КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Неудавшийся эксперимент нужно прекратить: почему владельцы автомобилей не пересели на бесплатные автобусы?

Большинство владельцев автомобилей по-прежнему ездят на автомобилях, так как экономия на проезде не перевешивает удобство передвижения, которое, помимо прочего, является гибким с точки зрения времени. Во-вторых, бесплатная государственная система бесплатных региональных автобусных маршрутов уничтожила действовавшие коммерческие линии, в результате чего много где в Эстонии сократилось количество отправлений, ухудшилось сообщение, снизилось качество автобусов.

Теперь же правительство планирует отменить бесплатные уездные автобусы с начала нового года. Postimees поддерживает эту идею, если ее цель - правильная, а именно: если это делают для того, чтобы доступность услуги наконец-то стала лучше.

Потому что, несмотря на идею персонализированного дизайна услуг в контексте государственного бюджета (у кого есть деньги, тот и платит), реформа общественого транспорта - это не та отрасль, где государство смогло бы существенно сэкономить. По данным Транспортного департамента, только 17% пассажиров - люди трудоспособного возраста. Пенсионеры и студенты по-прежнему смогли бы ездить бесплатно.

Прекращение государственного субсидирования позволило бы местным коммерческим линиям снова распрямить плечи. Большинство пассажиров, вероятно, готовы заплатить за билет, если автобусы комфортабельны и ходят в то время, когда людям это нужно.

В настоящий момент - ну ничего себе! - это не так, и государство даже не имеет четкого представления о том, когда должны ходить автобусы. Что в очередной раз является явным доказательством, что государство - не слишком хороший хозяин.