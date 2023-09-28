Когда в 2018 году по инициативе тогдашнего министра экономики и инфраструктуры Кадри Симсон правительство запустило бесплатное уездное автобусное сообщение, сторонники прогнозировали успех: доступность услуги станет лучше и люди начнут чаще ездить на автобусах. Теперь ясно, что правы были критики, предсказывавшие, что качество услуги будет становиться хуже.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Неудавшийся эксперимент нужно прекратить: почему владельцы автомобилей не пересели на бесплатные автобусы?
Большинство владельцев автомобилей по-прежнему ездят на автомобилях, так как экономия на проезде не перевешивает удобство передвижения, которое, помимо прочего, является гибким с точки зрения времени. Во-вторых, бесплатная государственная система бесплатных региональных автобусных маршрутов уничтожила действовавшие коммерческие линии, в результате чего много где в Эстонии сократилось количество отправлений, ухудшилось сообщение, снизилось качество автобусов.
Теперь же правительство планирует отменить бесплатные уездные автобусы с начала нового года. Postimees поддерживает эту идею, если ее цель - правильная, а именно: если это делают для того, чтобы доступность услуги наконец-то стала лучше.
Потому что, несмотря на идею персонализированного дизайна услуг в контексте государственного бюджета (у кого есть деньги, тот и платит), реформа общественого транспорта - это не та отрасль, где государство смогло бы существенно сэкономить. По данным Транспортного департамента, только 17% пассажиров - люди трудоспособного возраста. Пенсионеры и студенты по-прежнему смогли бы ездить бесплатно.
Прекращение государственного субсидирования позволило бы местным коммерческим линиям снова распрямить плечи. Большинство пассажиров, вероятно, готовы заплатить за билет, если автобусы комфортабельны и ходят в то время, когда людям это нужно.
В настоящий момент - ну ничего себе! - это не так, и государство даже не имеет четкого представления о том, когда должны ходить автобусы. Что в очередной раз является явным доказательством, что государство - не слишком хороший хозяин.
По какой-то необъяснимой причине органы, отвечающие за общественный транспорт, не воспользовались существующими исследованиями миграции населения. Например, исследованием маятниковой миграции, проведенным гуманитарными географами Тартуского университета, которое было завершено десять лет назад и в ходе которого информация собиралась с помощью позиционирования мобильных телефонов людей.
Регулярно проводимые исследования удовлетворенности пассажиров автобусов, по понятным причинам, не дают никакой информации о людях, которые не ездят на автобусе. Поэтому аргументы, которые могли бы убедить людей сесть в автобус, не известны. Элементарно! План по развитию транспортных услуг и соответствующие исследования будут готовы не раньше начала следующего года.
Удивительно, но и в уездах, и, например, в Таллинне сеть линий общественного транспорта в значительной степени сохранилась в виде решения, оставшегося с советских времен.
Что с того, что многие заводы перестали существовать, появились новые жилые районы, да и привычки передвижения людей изменились. Местные власти также имеют лучшее представление о потребностях людей, но государство не сотрудничает и с ними.
Однако реформа железнодорожного пассажирского транспорта десятилетней давности показала, что люди с удовольствием пользуются общественным транспортом, если он ходит в удобное время, если он быстрый, чистый и безопасный, а билеты продаются по разумной цене. Хотя в какой-то момент развитие железнодорожного транспорта застопорилось, есть надежда, что появление нового подвижного состава возобновит его. Низкое качество бесплатного междугороднего автобусного сообщения особенно заметно в сравнении с междугородними рейсами Lux Express.
Неудавшийся эксперимент необходимо прекратить, но на этот раз за основу для изменений наконец-то могут быть взяты исчерпывающие исследования потребностей пассажиров.