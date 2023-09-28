Связанный с EKRE фонд обзавелся квартирой на Тоомпеа

Последний годовой отчет SAPTK показывает, что если в 2021 году на балансе фонда было 396 860 евро в драгоценных металлах, то сейчас в золоте и серебре хранятся только 94 605 евро.

«В условиях ускоряющейся инфляции мы сочли правильным вложить вверенные нам донорами деньги в недвижимость, чтобы избежать существенного снижения ее стоимости, – говорится в отчете фонда. – Квартиры в Старом городе и особенно на Тоомпеа ценны, их высокая рыночная стоимость сохраняется даже в нестабильные времена».

В комментарии Äripäev депутат Рийгикогу Вооглайд подчеркнул, что одна квартира действительно была куплена, но это не инвестиция. «Это не инвестиции, а необходимая для деятельности площадь, которую сотрудники фонда используют для повседневной работы и на которой проходят встречи, встречи и обсуждения, организованные фондом», – пояснил Вооглайд, а также назвал «неуместным предположением» мысль, что SAPTK ожидает прибыли от приобретенной недвижимости.