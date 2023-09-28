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Совсем скоро Международный олимпийский комитет решит судьбы российских и белорусских спортсменов

rus.postimees.ee
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Российский флаг на фоне логотипа Международного олимпийского комитета.
Российский флаг на фоне логотипа Международного олимпийского комитета. Фото: Fabrice Coffrini

Сообщается, что комиссия атлетов Международного олимпийского комитета рассмотрит вопрос о допуске и условиях допуска спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования уже совсем скоро – на международном форуме спортсменов в Лозанне, который состоится 1 октября.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения в Украину Международный олимпийский комитет отстранил представителей России и Беларуси от всех видов спорта, но весной этого года начал менять свою позицию.

На днях Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение вернуть юношеские команды из России на международные турниры, что вызвало шквал негодования в разных странах.

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