Совсем скоро Международный олимпийский комитет решит судьбы российских и белорусских спортсменов

Сообщается, что комиссия атлетов Международного олимпийского комитета рассмотрит вопрос о допуске и условиях допуска спортсменов из России и Беларуси на международные соревнования уже совсем скоро – на международном форуме спортсменов в Лозанне, который состоится 1 октября.