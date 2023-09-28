Рост Euribor лишает столичную недвижимость покупателей, которые устремляются прочь из Таллинна

Существует отличное железнодорожное сообщение с Таллинном. До центра города на скоростном поезде можно доехать за 30 минут, а на машине в час пик дорога займет около 40–45 минут. Число жителей Кейла с каждым годом увеличивается, здесь строят новые многоквартирные дома, цены в которых уже приближаются к столичным.

Судя по статистике объявлений о продаже, запрашиваемая цена домов в Кейла за год выросла почти на 40%, а некоторые стоят полмиллиона и более.

Чуть дальше от таллиннского «золотого кольца» находится Кехра, получивший известность прежде всего благодаря своей бумажной фабрике. Это административный центр волости Ания, расположенный на берегу реки Ягала. При этом Кехра, находящийся в 40 километрах от центра Таллинна, располагает всеми удобствами для проживания. Добраться до работы в Таллинне можно за 37 минут на поезде, столько же времени потребуется, чтобы добраться до столицы на машине.

Разница в цене между домом площадью 160 м2, построенным в этом году в Кехра, и зданием, построенным на год раньше в Пирита, составит более 200 000 евро.

По словам Уйбомяэ, район Пирита с его красивой береговой линией, рекой, лесопарками и интересными историческими местами, несомненно, является одним из самых привлекательных жилых районов Таллинна. До города можно доехать за 15 минут, но в час пик придется стоять в пробке по полчаса. Сегодня пляж Пирита теряет свое значение как место для купания в столице. Построенный год назад небольшой дом в Пирита стоит 530 000 евро, а дом такого же размера в Кехра – 319 000 евро.