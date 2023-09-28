Рост Euribor лишает столичную недвижимость покупателей, которые устремляются прочь из Таллинна

Растущая ставка Euribor поставила ищущих жилье перед серьезной дилеммой – стоит ли брать на себя большое кредитное бремя за дом в эксклюзивном районе Таллинна, когда на расстоянии получаса езды от столицы аналогичный частный дом можно найти на 100 000–200 000 евро дешевле.
«Статистика портала недвижимости Kinnisvara24 демонстрирует, что ищущие жилье все больше интересуются недвижимостью в ближайших к Таллинну волостях, где существует развитая инфраструктура и поблизости есть школы и детские сады. Более спокойная и дружелюбная атмосфера также способствует популярности небольших городов», - отметил исполнительный директор Kinnisvara24 Урмас Уйбомяэ.
В то же время для ищущих жилье столица по-прежнему является приоритетом, поскольку Таллинн в основном является местом работы, а также там сосредоточены театры, кинотеатры, рестораны и другие развлечения.
Нымме, Какумяэ и Пирита уже много лет считаются лучшими жилыми районами Таллинна, что значительно подняло цены на находящиеся там частные дома. «В условиях высокой ставки Euribor у многих возникает вопрос: стоит ли покупать дорогое жилье в эксклюзивном столичном районе», - рассуждает Уйбомяэ.
Если сравнить, например, два дома одинаковой площади, построенные в середине двухтысячных годов в Какумяэ и Кейла, их цены различаются почти на 40%. Дом площадью более 220 м2 в Какумяэ стоит 650 000 евро. Пляж находится неподалеку, а до центра города можно добраться на машине в среднем за 15 минут. Но при этом морская вода на пляже Какумяэ большую часть лета ледяная, а в часы пик приходится стоять в больших пробках.
Однако за аналогичный дом в Кейла просят 395 000 евро, и он расположен прямо у троп здоровья. Зимой здесь можно кататься на лыжах практически не отходя от ворот дома. В городе много красивых парков, а озеро Клоога и недавно реновированный пляж Клоога находятся в 15 минутах езды на машине. По соседству есть магазины, детские сады и одна из крупнейших школ Эстонии.
Существует отличное железнодорожное сообщение с Таллинном. До центра города на скоростном поезде можно доехать за 30 минут, а на машине в час пик дорога займет около 40–45 минут. Число жителей Кейла с каждым годом увеличивается, здесь строят новые многоквартирные дома, цены в которых уже приближаются к столичным.
Судя по статистике объявлений о продаже, запрашиваемая цена домов в Кейла за год выросла почти на 40%, а некоторые стоят полмиллиона и более.
Чуть дальше от таллиннского «золотого кольца» находится Кехра, получивший известность прежде всего благодаря своей бумажной фабрике. Это административный центр волости Ания, расположенный на берегу реки Ягала. При этом Кехра, находящийся в 40 километрах от центра Таллинна, располагает всеми удобствами для проживания. Добраться до работы в Таллинне можно за 37 минут на поезде, столько же времени потребуется, чтобы добраться до столицы на машине.
Разница в цене между домом площадью 160 м2, построенным в этом году в Кехра, и зданием, построенным на год раньше в Пирита, составит более 200 000 евро.
По словам Уйбомяэ, район Пирита с его красивой береговой линией, рекой, лесопарками и интересными историческими местами, несомненно, является одним из самых привлекательных жилых районов Таллинна. До города можно доехать за 15 минут, но в час пик придется стоять в пробке по полчаса. Сегодня пляж Пирита теряет свое значение как место для купания в столице. Построенный год назад небольшой дом в Пирита стоит 530 000 евро, а дом такого же размера в Кехра – 319 000 евро.
Аналогичная ситуация возникает и при сравнении рядных домов. Рядные дома, построенные за последние пять лет в Пирита, Нымме, Кехра или Ярвекюла в волости Раэ, стоят от 255 000 до 599 000 евро. А вот, чтобы жить в аналогичном доме в Пирита или Нымме, придется потратить почти на 200 000 евро больше.