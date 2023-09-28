Линия Суровикина: как ее прорвать ВСУ и как преодолевали линии Маннергейма, Мажино и Зигфрида

Рассчитывать на преимущество в авиации и артиллерии украинской армии вряд ли приходится. Бронетехника, пусть и западная, в заминированных степях также вряд ли сейчас может быть серьезным аргументом.

Поэтому для продвижения ВСУ главной остается эффективность пехоты, которая, в том числе благодаря западным союзникам, имеет технологически более совершенную разведку.

«Сначала идут небольшие штурмовые группы пехоты, саперы снимают мины, а дальше уже происходит ограниченная поддержка бронетехникой. Конечно, это влияет на темпы продвижения», — объясняет Иван Киричевский.

21 сентября с российской стороны появились первые видео о том, что украинская бронетехника якобы действовала уже за первой полосой обороны линии Суровикина.

Аналитик американского Института исследований внешней политики Роб Ли первым описал этот прорыв так: «После нескольких недель в основном небольших атак пехоты без бронетехники, похоже, украинская 82-я воздушно-десантная бригада снова проводит атаку в направлении Вербового за линией противотанковых заграждений с бронетранспортерами Stryker, боевыми машинами пехоты Marder и бронемашинами MaxxPro».

Позже эту информацию подтвердили американские Wall Street Journal и Институт изучения войны (ISW), по данным которых украинская техника смогла пройти через противотанковые рвы и «зубы дракона» линии Суровикина в этом районе.