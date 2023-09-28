Галерея ⟩ Вспоминая своих близких: к мемориалу погибшим на пароме «Эстония» приносят венки и букеты

В этот день, 29 лет назад, затонул паром «Эстония», на борту которого погибли 285 жителей Эстонии. Это крупнейшее кораблекрушение в Балтийском море за всю историю мирного времени.
К полудню к мемориалу на окраине Старого города Таллина было принесено большое количество букетов и венков. Также была проведена поминальная служба.
Паром «Эстония» под эстонским флагом затонул 28 сентября 1994 года во время планового рейса из Таллина в Стокгольм. Авария произошла рано утром 28 сентября, судно исчезло с экранов радаров судов, находившихся в этом районе, примерно в 01:50 по эстонскому времени. Выжившие, участвующие в документальных сериалах и фильмах, рассказывали, что на судне был слышен громкий стук и что оно очень быстро затонуло.
Паром «Эстония» затонул в 40 км от финского острова Утё, в 50 км от острова Хийумаа и в 100 км от побережья Швеции.
На борту находилось 989 человек, из которых выжило 137. В результате катастрофы погибли 852 человека, тела 95 были найдены. Большинство погибших - граждане Швеции (501 человек) и Эстонии (285 человек).
Сразу же после катастрофы, 29 сентября 1994 года, по соглашению между Эстонией, Финляндией и Швецией и решению премьер-министров этих стран была создана международная совместная комиссия по расследованию катастрофы. Окончательный отчет совместной комиссии был опубликован в 1997 году.
Новое расследование
В 2020 году правительство Эстонии приняло решение предложить правительствам Финляндии и Швеции начать новое расследование крушения парома «Эстония» в сотрудничестве трех стран. В феврале 2021 года было решено выделить Центру расследований в области безопасности (OJK) 3 млн евро на проведение подводных исследований, связанных с новыми обстоятельствами гибели парома «Эстония».
В июле 2021 года OJK, Департамент расследований несчастных случаев Швеции и Департамент расследований в области безопасности Финляндии провели предварительное обследование затонувшего парома «Эстония» и окружающего его морского дна на основании новой информации о проникающих повреждениях корпуса, ставшей известной в сентябре 2020 года.
В июле этого года носовая аппарель «Эстонии» была поднята со дна и пока будет храниться на охраняемом складе.
По словам главы OJK, в ходе предварительной экспертизы не было обнаружено ничего, что позволило бы предположить, что судно «Эстония» затонуло по причинам, отличным от тех, которые указаны в официальных отчетах. «Этой инициативой мы все же хотим дать окончательный ответ на вопрос, почему затонул паром «Эстония», - сказал Мярт Отс, руководитель Центра расследований в области безопасности.