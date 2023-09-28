Галерея ⟩ Вспоминая своих близких: к мемориалу погибшим на пароме «Эстония» приносят венки и букеты

К полудню к мемориалу на окраине Старого города Таллина было принесено большое количество букетов и венков. Также была проведена поминальная служба.

29-я годовщина катастрофы парома «Эстония». Фото: Konstantin Sednev

Паром «Эстония» под эстонским флагом затонул 28 сентября 1994 года во время планового рейса из Таллина в Стокгольм. Авария произошла рано утром 28 сентября, судно исчезло с экранов радаров судов, находившихся в этом районе, примерно в 01:50 по эстонскому времени. Выжившие, участвующие в документальных сериалах и фильмах, рассказывали, что на судне был слышен громкий стук и что оно очень быстро затонуло.

Паром «Эстония» затонул в 40 км от финского острова Утё, в 50 км от острова Хийумаа и в 100 км от побережья Швеции.

На борту находилось 989 человек, из которых выжило 137. В результате катастрофы погибли 852 человека, тела 95 были найдены. Большинство погибших - граждане Швеции (501 человек) и Эстонии (285 человек).

Сразу же после катастрофы, 29 сентября 1994 года, по соглашению между Эстонией, Финляндией и Швецией и решению премьер-министров этих стран была создана международная совместная комиссия по расследованию катастрофы. Окончательный отчет совместной комиссии был опубликован в 1997 году.

29-я годовщина катастрофы парома «Эстония». Фото: Konstantin Sednev

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