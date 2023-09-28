Зеленский призвал НАТО передать Украине системы ПВО

Зеленский попросил генерального секретаря НАТО предоставить больше систем ПВО из-за опасений усиления российских атак на энергетическую инфраструктуру. «Генеральный секретарь согласился приложить усилия, чтобы поддержать нас в этом отношении и мобилизовать государства-члены альянса, - заявил Зеленский на совместной пресс-конференции. - Только минувшей ночью российские террористы применили более 40 «Шахедов» (боевых беспилотников иранского происхождения - ред.). И так почти каждую ночь. Нам необходимо усилить нашу ПВО, учитывая интенсивные атаки на украинцев, наши города и порты. Мир должен увидеть, как российский террор проигрывает, чтобы наши общие ценности могли победить».