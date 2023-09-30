Дуэт «ПараТайн»: третий – не лишний!

«ПараТайн» – дуэт музыкально-семейный. Ангелина и Александр Богуцкие уже много лет не только поют вместе, но и состоят в браке. Этим летом в творчестве группы появился третий, очень важный человек.
В конце лета «ПараТайн» выпустила видеоклип на песню «Драйв». Съемки проходили и в Эстонии, и на острове Тенерифе. Интересно, что в музыкальной истории о том, как добавить перчинки в семейный быт, снялся трехлетний сын музыкантов, Дейвид. Видео получилось ярким, забавным, а местами даже откровенным, ведь в нем была проиллюстрирована семейная жизнь красивого дуэта – безудержный драйв и, конечно же, любовь, которой пропитано все их творчество.
Время искаженной реальности
Дуэт «ПараТайн» родился в 2014 году, а в 2015 Ангелина и Александр поженились, но пышной свадьбы не устраивали, даже расписались не в ЗАГСе, а у нотариуса. Вспоминают, что не хотели привлекать к этому событию лишнего внимания. Уже тогда влюбленные чувствовали, что день их свадьбы – это лишь начало удивительной и очень красивой истории любви.
Познакомилась музыканты в одном из клубов Таллинна, где выступала Ангелина. «Наши взгляды пересеклись в толпе, но, когда я подошел знакомиться, она ответила „извините, я на работе“ и, птичкой порхнув на сцену, запела, словно соловушка. И тут я поплыл, – вспоминает Александр первое знакомство с будущей супругой. – Я сразу понял, что в этой девочке есть все, о чем мечталось. И, как показало время, даже больше! Ведь быть с любимой на одной волне в разных ситуациях – это волшебно».
В своем творчестве музыканты никогда не скрывали, что они пара. Наверное, поэтому большинство песен «ПарыТайн» полны летнего романтического настроения. Впрочем, не обходились гастроли и без курьезов. «Помню один случай, еще в начале нашей карьеры, когда на концерте парень из зала хотел стащить меня со сцены, ему-то было невдомек, что читающий рядом рэпер – мой муж. Вот и получил парнишка прямо в лоб со сцены», – с улыбкой вспоминает солистка «ПараТайн».
Три года назад Ангелина и Александр стали родителями, и с этого момента их творчество стало стремительно взрослеть и обретать глубину: в новых песнях все чаще речь заходит о семейных ценностях. Каждая песня дуэта – это не только творческий порыв, но и возможность донести до слушателя те мысли, которые волнуют. По мнению музыкантов, в наше тревожное время роль традиционной семьи в обществе важна, как никогда.
«Мы живем во время искаженной реальности. Бездонное количество информации в интернете напрочь стирает какие-либо ценности, вселяя в людей неразбериху, – говорит Ангелина. – Особенно это касается молодежи. Именно им труднее увидеть грань между правдой и ложью, все сложнее разглядеть свет среди тьмы, понять разницу между хорошим и плохим».
Музыканты признаются, что не подхватывают модные тенденции и никогда не будут хайповать в ущерб своему слушателю: «В своих песнях мы несем исключительно правду жизни, которая, может, и не всегда сладкая. И, конечно, каждая мысль, которую мы выражаем посредством творчества – большая ответственность для нас»
Привет, Испания!
Последний год «ПараТайн» живет на две страны. Большую часть времени Александр, Ангелина и маленький Дейвид проводят на теплом испанском острове Тенерифе, но на окончательный переезд пока не решаются, хотя в этом году их трехлетний малыш пошел в школу - именно с этого возраста в Испании начинается первый этап обязательного образования. Ангелина называет испанский период жизни дуэта авантюризмом, к которому склонен Александр.
На фоне красочных южных пейзажей у «ПарыТайн» появилось особое вдохновение и, как следствие, в скором времени дуэт анонсирует горячие новинки. На Тенерифе их репетиции все чаще проходят на природе, музыканты находят безлюдные места с потрясающими видами, а там, как говорится, пой не хочу!
Трехлетнему Дейвиду проживание в теплой стране тоже по душе: солнце, тепло, океан, улыбчивые канарцы – все это делает атмосферу острова сказочной. А сказки дети любят. К тому же, рядом любящие мать и отец – полные энергии и желающие мечтать. Правда, ребенок скучает по бабушкам и дедушкам, да и самим молодым родителям без поддержки семьи порой бывает непросто – пока это самый весомый довод против того, чтобы окончательно переезжать в южную страну. Зато с материальной точки зрения жить в Испании, по словам Ангелины и Александра, дешевле, чем в Эстонии. Единственное, что тут в сравнении с Эстонией дороже, это жилье.
Надо больше драйва!
«Куда же занесет нас – неизвестно. Без чудес нам в мире нет места», – поет «ПараТайн» в новой песне «Драйв». И действительно, главным секретом семейного счастья они считают постоянное движение и «приключения до умопомрачения». В своем творчестве Ангелина обращается к Александру, а тем самым дает совет всем возлюбленным, как сохранить в семейном быте страсть и интерес к друг другу: «Надо больше кайфа, чтобы искрить, чтобы сверкать!»
«Безусловно, нас заряжает общее дело, а именно музыка! Прежде, чем создавать семью, важно найти родственную душу, интересы которой будут совпадать с вашими, – говорит Ангелина. – Уважение, искренность и умение найти компромисс. Вот три кита, на которых основывается счастливый брак. Чтобы сохранить семейное счастье, нужно развиваться и двигаться, смотря в одну сторону. Ну и, конечно, время, когда вы можете быть только вдвоем. Такие тет-а-теты сближают».
Александр добавляет: «Слышать друг друга и при любых обстоятельствах быть в одной упряжке... Ну и пара общих тайн, о которых совсем не обязательно знать кому-то еще».
Интересно, что при такой гармонии в отношениях взгляды на творчество у Александра и Ангелины порой совсем не совпадают. Но музыканты стараются не навязывать друг другу свое видение. Порой после рассмотрения одной и той же идеи с разных ракурсов и рождается хит.
Был дуэт, а стало трио
После семейных съемок дуэт «ПараТайн» уже подумывает, как в некоторых музыкальных проектах перевоплотиться в трио. «Главное, чтобы третий-не лишний был в хорошем расположении духа! Он у нас парень талантливый, но с характером», – отмечают родители.
Дейвид начал участвовать в творчестве «ПараТайн» еще будучи пузожителем. Ведь в клипах на песни «Over the Horizon» и «Джем» Ангелина снималась, находясь в интересном положении. Гастролировала группа вплоть до восьмого месяца ее беременности. Наверное, поэтому мальчик родился очень музыкальным. «Первым делом он запел, а не заговорил, – вспоминает Ангелина. – Начал повторять слова, копируя мою интонацию, причем поразительно чисто. К тому же, у него шикарное чувство ритма и тяга к танцам».
Хотя музыкальные способности - несомненное преимущество в развитии ребенка, в будущем родители не хотели бы, чтобы он выбрал музыку своей профессией. «Есть много подводных камней в этом непростом ремесле, и многие известные личности пишут об этом мемуары, но мы скажем коротко: музыка как выражение своей духовности через творчество – да, музыка как профессия – нет!» Ведь если признаться честно, без основной работы Александра в сфере, совершенно далекой от музыки, пара не жила бы так припеваючи.
Справка
Ангелина родилась 24 августа 1989 года в Силламяэ.
Образование: музыкальная школа по классу фортепиано, Музыкальное училище им. Георга Отса по классу классического вокала. Эстонская академия музыки и театра, отделение классический вокал.
Александр родился 24 ноября 1986 года в Таллинне.
Образование: Эстонский университет предпринимательства Майнор, факультет управления бизнесом.
Сын Дейвид родился 6 декабря 2019 года в Таллинне.
Музыкальные достижения
Видео на песню «Улетай на крыльях ветра» набрало в интернете более 2 миллионов просмотров и попало в ротацию более 40 радиостанций стран Балтии и СНГ.
В 2019 году был записан дуэт с певицей Таней Булановой «Белые дороги», который долгое время занимал лидирующие позиции в чартах.
В 2020 году вышел совместный трек с хип-хоп исполнителем TRUEтень «Winston», который взорвал просторы интернета.