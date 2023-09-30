Дуэт «ПараТайн»: третий – не лишний!

В конце лета «ПараТайн» выпустила видеоклип на песню «Драйв». Съемки проходили и в Эстонии, и на острове Тенерифе. Интересно, что в музыкальной истории о том, как добавить перчинки в семейный быт, снялся трехлетний сын музыкантов, Дейвид. Видео получилось ярким, забавным, а местами даже откровенным, ведь в нем была проиллюстрирована семейная жизнь красивого дуэта – безудержный драйв и, конечно же, любовь, которой пропитано все их творчество.

Время искаженной реальности

Дуэт «ПараТайн» родился в 2014 году, а в 2015 Ангелина и Александр поженились, но пышной свадьбы не устраивали, даже расписались не в ЗАГСе, а у нотариуса. Вспоминают, что не хотели привлекать к этому событию лишнего внимания. Уже тогда влюбленные чувствовали, что день их свадьбы – это лишь начало удивительной и очень красивой истории любви.

Познакомилась музыканты в одном из клубов Таллинна, где выступала Ангелина. «Наши взгляды пересеклись в толпе, но, когда я подошел знакомиться, она ответила „извините, я на работе“ и, птичкой порхнув на сцену, запела, словно соловушка. И тут я поплыл, – вспоминает Александр первое знакомство с будущей супругой. – Я сразу понял, что в этой девочке есть все, о чем мечталось. И, как показало время, даже больше! Ведь быть с любимой на одной волне в разных ситуациях – это волшебно».