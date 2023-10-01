Евгений Криштафович: где вы были эти 32 года, почему не взяли эстонское гражданство?

В этот раз герои и эксперты жарко спорили о том, насколько целесообразно распространять все вводимые против России санкции и на граждан этой страны, сбежавших от режима в Европу или проживающих, например, в Эстонии с самого рождения.

Объясняя необходимость ограничений, Криштафович задался вопросом, почему люди, всю жизнь живущие в Эстонии, не считают нужным сдать экзамены и получить гражданство страны проживания? «Те, у кого имеется серый паспорт, могут быстро пройти процесс получения гражданства, – напомнил Криштафович. – Да, есть проблемы с отказом от российского гражданства, но вопрос тоже решаем».

Россиянин уточнил, что имеет недвижимость в РФ. «Да, это тоже интересный момент, поскольку этот конфликт лояльности естественно встанет на повестку дня. Российские спецслужбы задают вопросы при въезде в Российскую Федерацию. Например, как вы относитесь к СВО?» – прокомментировал Криштафович.