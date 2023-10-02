Яна Тоом: Европа никак не отреагирует, если россиян и белорусов лишат в Эстонии права голоса

Отвечая на вопрос ведущей передачи «Своя правда» Елены Соломиной о том, как Европа отреагирует на то, что Эстония собирается лишить граждан Эстонии и Беларуси, постоянно живущих в этой стране, депутат Европарламента Яна Тоом сказала: «Никак она не отреагирует. Русская тема сейчас абсолютно стигматизирована».
Тоом уточнила, что если Европа и будет защищать русских, то только в ситуации с нашими соседями: «Если на кого-то и будут реагировать, то только на латышей, которые грозятся депортировать три с половиной тысячи пенсионеров. Это вряд ли сойдет им с рук».
Однако Яна Тоом не советует реформистам прежде времени радоваться и готовиться к принятию законопроекта, останавливающего право на голосование в муниципальных выборах у россиян и белорусов: «Вопросов соответствия Конституции занимаются не партийные юристы, а те, кто никак не ангажирован политическими силами».
Вокруг темы участия в голосовании и других санкций, применяемых к гражданам России и Беларуси, живущим за пределами стран своего гражданства, разгорелся нешуточный спор. Подробности узнаете, посмотрев новый выпуск передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 2 октября, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая – Елена Соломина.