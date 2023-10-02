Яна Тоом: Европа никак не отреагирует, если россиян и белорусов лишат в Эстонии права голоса

Тоом уточнила, что если Европа и будет защищать русских, то только в ситуации с нашими соседями: «Если на кого-то и будут реагировать, то только на латышей, которые грозятся депортировать три с половиной тысячи пенсионеров. Это вряд ли сойдет им с рук».

Однако Яна Тоом не советует реформистам прежде времени радоваться и готовиться к принятию законопроекта, останавливающего право на голосование в муниципальных выборах у россиян и белорусов: «Вопросов соответствия Конституции занимаются не партийные юристы, а те, кто никак не ангажирован политическими силами».