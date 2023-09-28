МНЕНИЕ ⟩ Отмена крышевых денег – прекрасная новость для эстонской демократии

Прекращение распределения крышевых денег - это правильное решение. Данная мера порождала несправедливость, поскольку не давала всем равных возможностей для конкуренции, пишет депутат Рийгикогу Маргит Сутроп (Партия реформ).
В госбюджете на 2024 год крышевых денег больше не предусмотрено. Премьер-министр Кая Каллас, передавая Рийгикогу бюджет следующего года, заявила, что сомнительной ценности исследование фонда Pere Sihtkapital дало решающий толчок к отмене крышевых денег. Отныне члены Рийгикогу больше не смогут направлять определенные согласованные суммы для выбранных ими проектов и организаций между вторым и третьим чтением государственного бюджета.
Избавление от этического конфликта
Конечно, я понимаю, что это может быть плохой новостью для некоторых муниципалитетов или неправительственных организаций, которые надеялись получить поддержку своей деятельности за счет крышевых денег. Но для демократии это очень хорошая новость.
В течение многих лет блюстители демократии справедливо критиковали распределение зонтичных фондов, указывая, что такое деление средств является непрозрачным и субъективным и допускает торговлю политической властью, а также коррупцию, если деньги направляются лицам, связанным с политиками.
В 2019 году Союз неправительственных организаций запустил общественную инициативу по вопросу крышевых денег, с помощью которой предлагалось установить в законе о госбюджете норму, что региональные инвестиционные субсидии могут предоставляться только на основе открытого конкурса. Авторы инициативы потребовали положить конец политическому, субъективному и непрозрачному финансированию.
В результате были внесены определенные изменения, например, было решено, что все члены Рийгикогу могут принимать решение об использовании одной и той же суммы денег. Каждый депутат поступал по своей совести. Поэтому многие депутаты оставили эти деньги в госбюджете и не воспользовались возможностью приклеить свой стикер на несколько десятков тысяч евро.
Мне дважды, в 2021 и 2022 годах, приходилось решать, участвовать ли в распределении крышевых денег. Я приняла положительное решение, потому что таким образом я могла направить деньги туда, где, по моему мнению, они действительно были нужны: на обновление культурного наследия, поддержку традиционной культуры и художественного образования, укрепление психического здоровья населения, на поддержку молодежи, на лечение детей с редкими заболеваниями и онкологических больных.
Однако мне было при этом очень плохо, потому что мой почтовый ящик был полон просьб о помощи, но я не хотела, чтобы на меня влияли, поэтому стала поступать исходя не из этих просьб, а из ощущения чьей-то потребности в деньгах, тщательно избегая любого конфликта интересов. Но ощущение дискомфорта все равно осталось, потому что кто знает, помогла ли я действительно тем, кто находился в самом бедственном положении.
Поэтому я очень рада, что теперь правительство решило прекратить раздачу крышевых пособий. Я считаю, что большое количество народных избранников поприветствуют это решение, поскольку оно освобождает их от этического конфликта, когда с одной стороны чувствуешь обязанность сказать «нет» субъективному распределению денег, а с другой стороны чувствуешь необходимость помочь.
Потому что, будем честными, пусть во время чтения бюджета члены Рийгикогу могут внести в парламент предложения, куда направить больше денег, но вероятность принятия этих предложений близка к нулю, если правительственная коалиция этого не захочет, поскольку она уже предварительно договорилась о распределении средств. Таким образом, отказ от крышевых денег снижает полномочия членов парламента по принятию решений по управлению деньгами. Это, конечно, плохо.
Несправедливая практика
И в то же время я не сторонник продолжения сложившейся практики, так как она по своей сути несправедлива: гранты присуждаются без конкурса, нет прозрачных правил и процедур подачи заявок, использование этих денег никак не контролируется.
Такое распределение денег создает несправедливость, поскольку не дает всем равных возможностей для конкуренции. Также не стало бы решением, если бы парламент начал устраивать конкурсы по распределению крышевых денег, потому что это создало бы огромную бюрократию и, что более важно, нарушило бы принцип разделения властей. Парламент по-прежнему должен обладать законодательной, а не исполнительной властью.
Пусть задачей Рийгикогу останется утверждение государственного бюджета, и мы договоримся, что решения о финансировании принимаются через министерства и муниципалитеты.