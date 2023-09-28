МНЕНИЕ ⟩ Отмена крышевых денег – прекрасная новость для эстонской демократии

Мне дважды, в 2021 и 2022 годах, приходилось решать, участвовать ли в распределении крышевых денег. Я приняла положительное решение, потому что таким образом я могла направить деньги туда, где, по моему мнению, они действительно были нужны: на обновление культурного наследия, поддержку традиционной культуры и художественного образования, укрепление психического здоровья населения, на поддержку молодежи, на лечение детей с редкими заболеваниями и онкологических больных.

Однако мне было при этом очень плохо, потому что мой почтовый ящик был полон просьб о помощи, но я не хотела, чтобы на меня влияли, поэтому стала поступать исходя не из этих просьб, а из ощущения чьей-то потребности в деньгах, тщательно избегая любого конфликта интересов. Но ощущение дискомфорта все равно осталось, потому что кто знает, помогла ли я действительно тем, кто находился в самом бедственном положении.

Поэтому я очень рада, что теперь правительство решило прекратить раздачу крышевых пособий. Я считаю, что большое количество народных избранников поприветствуют это решение, поскольку оно освобождает их от этического конфликта, когда с одной стороны чувствуешь обязанность сказать «нет» субъективному распределению денег, а с другой стороны чувствуешь необходимость помочь.