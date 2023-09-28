Керсти Кальюлайд: Партия реформ приглашала меня баллотироваться на выборах

Керсти Кальюлайд в эфире передачи Reporteritunnis на Vikerraadio подтвердила, что, помимо «Ээсти 200», она также получила приглашение от Партии реформ выставить свою кандидатуру на весенних выборах в Рийгикогу, пишет новостной портал ERR.
Кальюлайд не захотела более подробно отвечать на вопрос журналиста о том, что ей было предложено помимо вступления в партию. Однако она сообщила, что дважды беседовала на эту тему с лидером Партии реформ Каей Каллас. Каюлайд исключила, что одним из предложений был пост генерального секретаря НАТО.
Однако, поскольку в итоге кампания за пост в НАТО не состоялась, журналист задался вопросом, не могло ли это быть связано с отказом от вступления в Партию реформ. «Это могло быть связано и с этим. Как сказала Кая Каллас, она никогда бы не поверила, что эстонец сможет получить эту должность», - сказала Кальюлайд.