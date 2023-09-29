Психолог Никита Григорьев: мозг – это орган, поэтому причисление психологов к медикам очень логично

Согласно подписанному министром здравоохранения постановлению, физиотерапевты, логопеды и клинические психологи с первого октября наделяются правом быть самостоятельным поставщиком медицинских услуг.
- Что по существу означает изменение статуса специалистов, что это изменение прямо влечет для пациентов и клиентов?
- На первый взгляд, инициативу министра можно назвать хорошей. Специалистов не может не радовать, что клиент теперь будет самостоятельно оплачивать уже не полную стоимость услуги, частично ее будет покрывать Касса здоровья. Поэтому специалисты вправе ожидать, что приток клиентов станет больше. Просто по той причине, что услуга станет более доступной. Для пациентов и клиентов же расширится и выбор специалистов, и спектр предлагаемых услуг, так что можно надеяться, что очереди действительно сократятся.
- Министр Рийна Сиккут сказала, что логопеды, физиотерапевты и клинические психологи как работники здравоохранения уже много лет ждали получения прав, аналогичных правам других медицинских работников. Действительно ли можно признать, что на то изменение, которое вносит сейчас исполнительная власть в лице министра, в профессиональной среде уже давно существовал серьезный запрос?
- Прямо вот уж такого сильного запроса я не наблюдал. Я не видел такого, чтобы кто-то вот прямо ходил и говорил, что, мол, невозможно работать, потому что не дают доступ к базе данных. Ведь человек, который приходит к психологу, все-таки сам может рассказать, какие у него проблемы.
Конечно, мы живем в цифровую эпоху, когда у специалиста есть доступ к записям, сделанным другими специалистами. Так можно увидеть более полную картину. Но, совсем не желая уводить этот разговор в политическую сторону, я все-таки скажу, что для меня принятые меры в самую первую очередь выглядят попыткой сделать что-то позитивное для пациентов, для Больничной кассы, но с минимальными бюджетными затратами на все это.