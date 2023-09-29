Психолог Никита Григорьев: мозг – это орган, поэтому причисление психологов к медикам очень логично

Но все же видят, как, например, под постами в каких-то группах в фейсбуке с просьбой посоветовать психолога появляется масса комментариев с упоминанием, скажем, виски, мол, виски - это лучший специалист для решения проблем. Всякого такого еще много, но я думаю, что чем лучше психологи делают свою работу, тем лучшую рекламу получает психология. Лучше всего говорят результаты.

- Часто говорится о том, что некоторым людям, нуждающимся в психологической помощи, порой мешает обратиться за ней чувство неловкости, потому что они не всегда видят разницу между психиатрами и психологами, и они боятся, что сам факт обращения к психологу заставит окружающих сомневаться в их ментальной стабильности. Насколько распространен такой «ложный стыд», и нет ли опасности, что дополнительное подчеркивание того, что психолог - это медик, может начать еще сильнее отпугивать людей от визитов к психологу?

- Интересный вопрос. Думаю, наверняка найдутся такие люди, потому что ведь людей в принципе пугают любые изменения. Действительно, ко мне часто приходят люди, которые сразу признаются, что очень волнуются и что толком не знают, что сказать. Это происходит по той причине, что у людей есть предрасположенность смотреть на психолога как на какого-то директора школы, который собирается их оценивать и осуждать. Но хороший психолог не имеет роскоши быть моралистом.

И все же я думаю, что как раз к психологу как к медику может захотеть обратиться больше людей. Человеку бывает трудно говорить о своих проблемах со всеми подряд, но ему проще говорить о них со специалистом, потому что к специалисту он именно за этим и пришел. Как бы кому-то неудобно ни было, он все равно садится, раздевается у врача, потому что понимает, что это совершенно нормальная процедура. И я думаю, что когда психологи будут отнесены к классу медицинских специалистов, это как раз позволит людям относиться к психологам серьезнее.

Ведь, повторюсь, психология неразрывно связана с нашей биологией, психология - это результат работы нашего мозга. Часто приходится это отдельно объяснять. И чем выше квалификация психологов, чем пристальнее они следят за последними научными достижениями в области нейробиологии, позволяющей объяснять поведение человека работой его мозга, и чем убедительнее они могут объяснять эту связь клиентам, тем понятнее становится людям психология. И тем ближе она становится к людям. Благодаря этому психология перестает быть чем-то страшным, чем-то пугающим или мистическим.