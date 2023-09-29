В студии Postimees психолог Никита Григорьев: как изменение статуса и прав психологов отразится на их клиентах?

- В эстонской прессе уже было несколько публикаций, в которых высказывались опасения, что теперь в электронных историях болезни другие медицинские специалисты смогут прочитать о человеке данные, которые он, возможно, хотел бы скрыть ото всех, кроме своего психолога. В этих публикациях вообще критикуется обыкновение эстонских медиков вписывать в эти истории болезни слишком много оценочных суждений, и кому-то кажется, что психолог - это как раз генератор таких суждений, так что в историях болезни теперь может появиться много домыслов. Можно ли назвать такие страхи беспочвенными?

- С 1 июля 2024 года лицу с психическим и поведенческим расстройством, диагностированным врачом, психотерапию с целью лечения помимо учреждений общей и специализированной медицинской помощи смогут оказывать только независимые поставщики психологической помощи, имеющие соответствующую лицензию. Легко ли практикующим сейчас специалистам будет получить такие лицензии, есть ли в условиях получения какие-то критерии, например, в части образования или профессионального опыта, которые кому-то будет трудно выполнить?

- Часто говорится о том, что некоторым людям, нуждающимся в психологической помощи, порой мешает обратиться за ней чувство неловкости, потому что они не всегда видят разницу между психиатрами и психологами, и они боятся, что сам факт обращения к психологу заставит окружающих сомневаться в их ментальной стабильности. Насколько распространен такой «ложный стыд», и нет ли опасности, что дополнительное подчеркивание того, что психолог - это медик, может начать еще сильнее отпугивать людей от визитов к психологу?