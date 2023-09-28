Действительно ли зарплаты чиновников местных самоуправлений превышают десять тысяч евро?

Например, популярная база данных экономической информации Inforegister утверждает, что средняя месячная брутто заработная плата в волостной управе Харку во втором квартале 2023 года составила 10 293 евро брутто. Согласно реестру, такая зарплата выплачивалась 98 работникам волостной управы не раз в квартал, а ежемесячно. 169 сотрудников волости Раэ зарабатывают еще больше: в среднем они получают 12 114 евро в месяц.