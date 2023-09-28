Скриншоты, которые начали распространяться в социальных сетях, утверждают, что средняя месячная брутто-зарплата в нескольких местных самоуправлений Эстонии уже достигла шестизначной суммы.
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Действительно ли зарплаты чиновников местных самоуправлений превышают десять тысяч евро?
Например, популярная база данных экономической информации Inforegister утверждает, что средняя месячная брутто заработная плата в волостной управе Харку во втором квартале 2023 года составила 10 293 евро брутто. Согласно реестру, такая зарплата выплачивалась 98 работникам волостной управы не раз в квартал, а ежемесячно. 169 сотрудников волости Раэ зарабатывают еще больше: в среднем они получают 12 114 евро в месяц.