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Действительно ли зарплаты чиновников местных самоуправлений превышают десять тысяч евро?

Кристер Киви
, журналист
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Наличные деньги. Иллюстративное фото.
Наличные деньги. Иллюстративное фото. Фото: Arvo Meeks/Lõuna-eesti Postimees

Скриншоты, которые начали распространяться в социальных сетях, утверждают, что средняя месячная брутто-зарплата в нескольких местных самоуправлений Эстонии уже достигла шестизначной суммы.

Например, популярная база данных экономической информации Inforegister утверждает, что средняя месячная брутто заработная плата в волостной управе Харку во втором квартале 2023 года составила 10 293 евро брутто. Согласно реестру, такая зарплата выплачивалась 98 работникам волостной управы не раз в квартал, а ежемесячно. 169 сотрудников волости Раэ зарабатывают еще больше: в среднем они получают 12 114 евро в месяц.

Прежде чем соискатели работы бросятся к дверям волостных управ Харку или Раэ, стоит также заглянуть в базу данных teatmik.ee, где мы можем увидеть, что ориентировочная месячная брутто-зарплата чиновников волости Козе составляет 12 469,34 евро, что означает примерно 9 750 евро нетто.

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