Полиция ищет свидетелей или записи с камер, зафиксировавших дорожный конфликт

Во вторник, 26 сентября, в 8:27 утра в Тарту на улице Кеск-кааре произошел инцидент, в результате которого водитель мопеда напал на велосипедиста, который получил травмы.
Для выяснения обстоятельств инцидента полиция просит откликнуться тех, кто стал свидетелем происшествия или успел снять его на видео.
Также полиция просит водителей белого внедорожника Volvo и белого Nissan Leaf, ставших свидетелями инцидента, связаться с ними. Водитель мопеда, участвовавший в конфликте, также может обратиться в полицию. Правоохранительные органы просят сообщить им информацию по номерам +372 503 5992 или 730 8814.