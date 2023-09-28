Полиция ищет свидетелей или записи с камер, зафиксировавших дорожный конфликт

Для выяснения обстоятельств инцидента полиция просит откликнуться тех, кто стал свидетелем происшествия или успел снять его на видео.

Также полиция просит водителей белого внедорожника Volvo и белого Nissan Leaf, ставших свидетелями инцидента, связаться с ними. Водитель мопеда, участвовавший в конфликте, также может обратиться в полицию. Правоохранительные органы просят сообщить им информацию по номерам +372 503 5992 или 730 8814.