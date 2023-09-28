Автобус на водородном топливе сломался в Латвии. Пробные поездки в Тарту будут отменены

По первоначальному плану автобус должен был прибыть в Тарту уже в среду, однако в обед того же дня выяснилось, что у него перестал работать воздушный компрессор. «Новая запчасть была сразу же заказана, но деталь не была вовремя доставлена», - рассказал руководитель проекта Яанус Тамм.

Поскольку время прибытия запчасти не было известно даже в четверг, по словам Тамма, было решено отменить запланированный тест-драйв в Тарту и сосредоточиться на демонстрации, запланированной на 3 октября в Таллинне.

Выход из строя воздушного компрессора - проблема не только водородных автобусов, аналогичные проблемы встречаются в дизельных и газовых автобусах. Однако сломанное на данный момент устройство специфично. «Таких автобусов на данный момент насчитывается мало, поэтому пришлось заказывать деталь издалека, к сожалению, такой универсальной запчасти нет на складах», - пояснил Тамм.