Экс-президент Латвии: «Русские, живущие в Латвии, должны быть благодарны – им не нужно воевать»

Затлерс подчеркнул, что для проживания в Латвии нужно выучить латышский язык и говорить на нем. «Это трусливое решение дать россиянам возможность еще два года учить латышский язык. Мы не обязаны отвечать за граждан РФ. Мы должны нести ответственность за граждан Латвии, часть которых - русские», - подчеркнул бывший президент.

«Если идея латышской нации состоит в том, что должны быть русские школы, русский язык, то это неправильная идея, потому что нацию объединяет язык. Нужна большая разъяснительная работа, но политики стараются быть нейтральными. Надо различать живущих здесь, они очень разные, и мы не знаем, что у них в головах», - сказал он, подчеркнув, что каждый носитель российского гражданства несет ответственность за избранного им президента.

При этом бывший президент призвал не забывать, что «одно дело латвийский русский с паспортом гражданина или негражданина Латвии, другое - россиянин, проживающий в Латвии с паспортом РФ».

«Где только не живут русские, но латвийский народ должен понимать: то, что русские стреляют, это факт, но никто не думает, что это делают русские, которые живут в Латвии. Они должны быть благодарны, что живут в свободной, демократической стране, им не нужно воевать и стрелять в другой стране, а их сыновей и мужей не призывают в армию», - сказал Затлерс.

Две недели назад в эфире передачи «Открытый разговор» на Латвийском радио-4 Затлерс заявил, что хотя для Латвии следовало бы оставить пожилых граждан РФ в покое, несмотря на то, что они являются иностранцами.