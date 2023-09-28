МНЕНИЕ ⟩ Эстония поддерживает территориальную целостность Украины, но отрицает свою собственную

Интересно, многие ли ответят, что пять процентов территории Эстонии все еще аннексированы? Об этом не пишут, об этом молчат руководители нашего государства, которые настойчиво заявляют, что Крым и Донбасс (а также Абхазия и Южная Осетия) оккупированы, но избегают говорить, что до тех пор, пока соглашение о границе не будет ратифицировано в двустороннем порядке, Россия владеет законными эстонскими территориями, Занаровьем и Печорами.

Более того, потеря аннексированной территории преуменьшается, а требования по ее возврату высмеиваются на самом высоком уровне. Президент Алар Карис, вступивший в должность два года назад, заявил: «Мир в Тарту важен для нас, граница мира в Тарту находится там, где она есть, но насильственное отвоевание болот и трясин не является прогрессивной идеей».

Сводить утраченные территории к болотам и трясинам - это самонадеянно. Есть минеральные ресурсы (горючие сланцы, песок), лес, рыба, сельскохозяйственные угодья, гидро- и ветроэнергетика и т. д.; по некоторым подсчетам, это земли стоимостью не менее триллиона евро. Там находятся родовые поместья и могилы близких законных граждан Эстонской Республики, всего нашего народа. «Болота и трясины» отражают отношение государственных властей к этим людям и к потере ими жилья точно так же, как и планируемое закрытие погранперехода Койдула.