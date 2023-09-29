Анонимный инкубатор KRUVI: что это и при чем тут Кренгольм?

В последнее время возобновились активные обсуждения судьбы Кренгольмского культурного квартала. Многие нарвитяне настолько неравнодушны к многострадальному проекту, что специально для них был создан KRUVI - инкубатор нового видения Кренгольма.
По словам создателей, KRUVI предназначен для того, чтобы включить горожан в общую выработку нового видения. В создании KRUVI участвовали нарвские активисты, художники, журналисты и другие неравнодушные. Пока это только группа в Фейсбуке, состоящая из активных и неравнодушных. Там делятся мнениями, идеями, планами, устраивают обсуждения и пересказывают важные новости о проекте.
KRUVI, что расшифровывается как KReenholmi Uue Visiooni Inkubaator (Инкубатор нового видения Кренгольма) - это площадка для тех, кто видит ключ к успешному будущему Нарвы в развитии Кренгольма, культуры и гражданского общества.
Администратор группы Отть Круви представляет нарвских активистов, запустивших данный проект. Среди этих людей не было и не будет политиков, при этом инкубатор будет рад поддержке Квартала культуры со стороны как политических, так и не политических сил.
«Мы не имеем отношения к девелоперу Кренгольма - компании Narva Gate, но мы находимся с ними на связи и обоюдно настроены на конструктивное сотрудничество. KRUVI - это сообщество с горизонтальной самоорганизацией, где каждый участник волен действовать на равных для всех правах», - рассказали о себе сооснователи инкубатора. «Наша цель - совместная разработка идей по развитию Кренгольма в целом и Квартала культуры в частности, а также их дальнейшее продвижение».
На сегодняшний день государство и компания Narva Gate готовы вложить 40 миллионов евро в развитие культурного квартала, но далеко не все считают проект перспективным, поэтому вокруг него ведется много споров и вопросов.
Так, например, журналист «Деловых ведомостей» Алексей Шишкин заявил, что идея культурного квартала на Кренгольме не настолько перспективна, и вместо этого территорию фабрики можно использовать как «возможное пространство для дислокации войск НАТО в приграничье». Инкубатор KRUVI как-раз таки был создан с целью собрать всех неравнодушных в одном месте - пусть и онлайн, развеять сомнения, убедить город и нарвитян в том, что проект - это не блажь и выдумки, а необходимый для Нарвы шаг вперед.
По словам создателей, один поделился идеей, другой - аббревиатурой, третий - соображениями, как лучше расставить акценты, четвёртый - контентом и так далее, и именно так родился KRUVI. «Мы хотели способствовать развитию горизонтальных связей в обществе и эта инициатива с самого начала строится ровно на тех же принципах, поэтому мы открыли группу от имени коллективного анонимуса Отть Круви, а не от какого-то отдельного лица», - рассказывает один из сооснователей.
Следующая встреча, посвященная Кренгольмскому культурному кварталу пройдет 25 октября, и активисты KRUVI примут в ней участие. «Надеемся, что в этот раз больше людей примут участие. Мы намерены собирать различные идеи и мнения, чтобы отобрать наиболее востребованные/популярные и способствовать их дальнейшей интеграции в проект Квартала культуры», - рассказывает KRUVI.
«По мнению активистов, люди - это краеугольный камень проекта. На данный момент в горсобрании превалирует мнение, что проект не востребован. Необходимо выяснить, так ли это», - считают члены инкубатора.
По мнению Ольги Тюриной, активистки и руководителя группы Kunstiühing Vestervalli, Кренгольмский культурный квартал будет играть огромное значение для местного художественного сообщества, которое сейчас с трудом может найти для себя необходимые помещения. «Для нас также очень важно создать место для художников, где было бы пространство для того, чтобы они работали и могли хранить свои работы. На сегодня в городе таких площадок нет», - рассказала Тюрина.
По мнению Ольги, создать пространства, необходимые для местного искусства, на Кренгольме было бы очень целесообразно. «Еще у нас есть мечта - сделать постоянное выставочное пространство для местных художников. Это был бы очень интересный срез культуры, который мог бы заинтересовать приезжих гостей», - добавила Тюрина.
«На Кренгольме могли бы быть какие-то встречи, перфомансы, магазины, проходить фестивали. Мы бы смогли приглашать в гости художников со всей Эстонии и показывать им, как могло бы быть», - подчеркивает Ольга.
На данном этапе активность нарвитян в вопросе Кренгольма просто необходима - город должен видеть, что горожане заинтересованы в развитии культурного квартала, что он действительно важен и нужен для имиджа города.