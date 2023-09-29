Анонимный инкубатор KRUVI: что это и при чем тут Кренгольм?

По словам создателей, KRUVI предназначен для того, чтобы включить горожан в общую выработку нового видения. В создании KRUVI участвовали нарвские активисты, художники, журналисты и другие неравнодушные. Пока это только группа в Фейсбуке, состоящая из активных и неравнодушных. Там делятся мнениями, идеями, планами, устраивают обсуждения и пересказывают важные новости о проекте.

KRUVI, что расшифровывается как KReenholmi Uue Visiooni Inkubaator (Инкубатор нового видения Кренгольма) - это площадка для тех, кто видит ключ к успешному будущему Нарвы в развитии Кренгольма, культуры и гражданского общества.

Администратор группы Отть Круви представляет нарвских активистов, запустивших данный проект. Среди этих людей не было и не будет политиков, при этом инкубатор будет рад поддержке Квартала культуры со стороны как политических, так и не политических сил.

«Мы не имеем отношения к девелоперу Кренгольма - компании Narva Gate, но мы находимся с ними на связи и обоюдно настроены на конструктивное сотрудничество. KRUVI - это сообщество с горизонтальной самоорганизацией, где каждый участник волен действовать на равных для всех правах», - рассказали о себе сооснователи инкубатора. «Наша цель - совместная разработка идей по развитию Кренгольма в целом и Квартала культуры в частности, а также их дальнейшее продвижение».