ВИДЕО ⟩ Редкое зрелище: в Ярвамаа снова заснята необычная медвежья семья

Владелица камеры видеонаблюдения Кятлин Тяхка рассказала «Барбосу», что ее интерес к диким животным сопровождал ее всю жизнь, возможно, потому, что в детстве она ходила в лес со своим отцом-охотником. В настоящее время сама Кятлин также является охотницей. «Интересно самой наблюдать, что делают животные в лесу и как они себя ведут», - сказала женщина.

Тяхка следит за деятельностью медвежьей, и один или два раза в месяц большая семья попадает в поле зрения его камер наблюдения. Последний раз это произошло 27 сентября.