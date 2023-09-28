ВИДЕО ⟩ Редкое зрелище: в Ярвамаа снова заснята необычная медвежья семья

В Ярвамаа семья из четырех медвежат уже не раз попадала в объектив камеры.
Владелица камеры видеонаблюдения Кятлин Тяхка рассказала «Барбосу», что ее интерес к диким животным сопровождал ее всю жизнь, возможно, потому, что в детстве она ходила в лес со своим отцом-охотником. В настоящее время сама Кятлин также является охотницей. «Интересно самой наблюдать, что делают животные в лесу и как они себя ведут», - сказала женщина.
Тяхка следит за деятельностью медвежьей, и один или два раза в месяц большая семья попадает в поле зрения его камер наблюдения. Последний раз это произошло 27 сентября.
То, что мы видим на видео - редкое зрелище. Четыре медвежонка - совсем необычное явление. По данным Эстонского общества охотников, у молодых медведиц обычно бывает от одного до двух детенышей, у медведиц постарше - от двух до трех.