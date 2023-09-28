Смотрите поразительное фото! ⟩ Фотограф запечатлел восход Луны на фоне Таллина

Фотограф Кристьян Мадальвеэ так описывает свой снимок: «Я давно думал о таком снимке Луны и Таллинна, но потребовалось время, чтобы воплотить его в жизнь. На самом деле все зависит не только от желания фотографа, нужно быть начеку, чтобы в нужный момент удачно расположить Луну за городом. Я выбрал вечер, когда Луна восходит примерно в то же время, что и заходит Солнце, чтобы город не был слишком темным».