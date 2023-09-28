Смотрите поразительное фото! ⟩ Фотограф запечатлел восход Луны на фоне Таллинна

В интернете распространяется изображение восхода полной Луны над Таллинном. Снимок, сделанный фотографом Кристьяном Мадальвеэ, получил множество положительных отзывов.
Фотограф Кристьян Мадальвеэ так описывает свой снимок: «Я давно думал о таком снимке Луны и Таллинна, но потребовалось время, чтобы воплотить его в жизнь. На самом деле, все зависит не только от желания фотографа, нужно быть начеку, чтобы в нужный момент удачно "расположить" Луну за городом. Я выбрал вечер, когда Луна восходит примерно в то же время, что и заходит Солнце, чтобы город не был слишком темным».
«Зритель наверняка подумает: "Подождите, у нас одна Луна, а не семь". Однако здесь в дело вступает фотомонтаж: я взял семь кадров из моего таймлапс-видео и наложил их так, чтобы восход Луны был виден постепенно. Вы, наверное, задаетесь вопросом, почему я пропустил восьмую и девятую Луну? Ответ прост: Луна стала настолько яркой, что в камере она была просто белым шаром, и я решил остановить таймлапс-серию на этом моменте», - добавил он.
Серия фотографий сделана 31.07.23.
Смотрите удивительное таймлапс-видео!