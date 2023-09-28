Суд оправдал белорусского спецназовца Гаравского. Он утверждал, что причастен к исчезновению оппонентов Лукашенко

Некоторые из показаний, по мнению судьи, Гаравский придумал. В итоге суд пришел к выводу, что подсудимый, возможно, и служил в СОБРе, но его роль в похищениях остается неясной. «Возможно, он слышал об этом от коллег», - передает слова Губмель корреспондент немецкой медиакомпании.

Процесс над Гаравским создал сразу несколько прецедентов. Прокурор Питер Хангартнер впервые в истории Швейцарии вышел в суд с делом о насильственном исчезновении. Никто из участников процесса никогда не раньше не участвовал в похожих процессах.

Белорусские правозащитники из центра «Весна» вместе с европейскими коллегами из FIDH и Trial International впервые в истории добились процесса по делу о похищениях оппозиционеров в Беларуси. И семьи Захаренко, Красовского и Гончара наконец увидели, как человека судят за убийства их родных, которые произошли 24 года назад.

Суд над Гаравским стал возможным благодаря принципу универсальной юрисдикции. Он позволяет судить виновных в тяжких злодеяниях - например, в геноциде и военных преступлениях вне зависимости от того, где они их совершали. Нужно лишь, чтобы обвиняемый находился на территории страны, где над ним пройдет суд.

Один из самых известных процессов, проведенных по такому принципу - суд над «архитектором Холокоста» Адольфом Эйхманом в Иерусалиме. В отличие от Эйхмана, Гаравский в Швейцарию приехал добровольно, он попросил в стране политическое убежище.