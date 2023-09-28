Эстония взяла кредит в 285 миллионов евро

Эстония в четверг эмитировала на редукционе облигаций с шестимесячным сроком на 81 млн евро и облигаций с 12-месячным сроком на 204 млн евро.
Средняя доходность облигаций составляет 4,088 процента для шестимесячных и 4,111 процента для 12-месячных, сообщило Министерство финансов.
Облигации эмитированы в рамках утвержденной министром финансов в 2020 году программы краткосрочных облигаций. Программа позволяет повторно эмитировать дисконтные облигации сроком до 12 месяцев, затратность которых зависит от рыночных условий на момент эмиссии.
Эмиссии облигаций проводятся для покрытия потребности государства в денежных потоках. Краткосрочные облигации адресованы только профессиональным инвесторам.