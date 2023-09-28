Путин подписал закон о праздновании «Дня воссоединения» России с оккупированными территориями Украины

Изменения вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Нововведения вступают в силу с сегодняшнего дня.

В законе говорится, что 30 сентября теперь будут отмечать «День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией (2022 год)».

«Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие», - отмечается в пояснительной записке.

12 сентября Путин предложил сделать 30 сентября «Днем воссоединения» России с четырьмя регионами Украины, аннексированными 30 сентября 2022 года. Затем Госдума приняла этот законопроект в трех чтениях.

«Внесенный президентом закон принят Государственной думой в приоритетном порядке. Все фракции единогласно поддержали это решение», - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Владимир Путин и «главы» самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также назначенные Россией главы Запорожской и Херсонской областей Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо подписали договоры о присоединении территорий к РФ 30 сентября 2022 года.