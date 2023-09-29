АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Эстонская политика и СМИ полны двойных стандартов, особенно по русскому вопросу

О странностях политической жизни и искажённом информационном пространстве в Эстонии размышляет публицист Андрей Кузичкин.
Недавно я был на записи передачи «Своя правда» в студии ЭТВ+. В дискуссии о целесообразности ограничения избирательных прав граждан России и Беларуси на муниципальных выборах участвовала в качестве эксперта депутат Европарламента Яна Тоом. Взяв слово, она высказала предположение, что закон был представлен реформистами, чтобы отвлечь внимание от скандала с премьером Каей Каллас. И для пущего драматизма Яна закатила глаза и вскрикнула: «Кая Каллас давала деньги на производство баллончиков со слезоточивым газом, которые в Беларуси и России использовали для разгона демонстрантов! Это безнравственно!»
Мало того, что эта ложь уже была опровергнута, но есть и понятие: нравственный императив. Это строгий закон, который сомнению не подвергается. И один из таких законов гласит: совершивший грех и не раскаявшийся не может других обличать в грехах.
Яна Тоом, которая в 2016 году в Дамаске встречалась с Башаром Асадом - с сирийским диктатором, путинской марионеткой, палачом своего народа - утратила моральное право обвинять кого-либо в безнравственности. Может, я что-то упустил, но не припомню покаянных слов или заявлений евродепутата о том, что поездка к Асаду была ошибкой. И никто из эстонских политиков или журналистов не напоминает об этом Яне Тоом.
А делать это нужно ежедневно, потому что нельзя забыть и простить «визит дружбы» госпожи Тоом в страну, где лилась кровь женщин и детей, генералы ломали пальцы мальчикам и несколько раз применялось химическое оружие против мирного населения, где уже вовсю хозяйничали российские войска, а тон задавал иранский генерал Касем Сулеймани, связанный с террористами «Хезболла».
Между тем Яна Тоом не сгорает от стыда, под разными предлогами посещает путинскую Россию, приглашается в качестве «звезды» на конкурсы стендапа и планирует вновь представлять интересы Эстонии в Европарламенте. А эстонские журналисты в Яне души не чают. Зато Кае Каллас её «безнравственную» ссуду мужу забыть никак не могут. Двойные стандарты налицо.
Ещё больше меня удивляет отношение эстонских политиков и медиа к Михаилу Кылварту. Новый председатель Центристской партии обласкан прессой, налево и направо раздаёт интервью, и, практически, не слышит в свой адрес никакой критики. Понятно, бюджет на работу с медиа у мэрии Таллинна большой. Поэтому бескорыстность такой любви к Кылварту со стороны журналистов можно поставить под сомнение.
Хотя, не исключаю, что среди русскоязычных журналистов велика доля явных и тайных сторонников Центристской партии, потому любовь может быть искренней и бесплатной. Но больше всего меня изумляет, как Михаил Кылварт смог стать членом Кайтселийт? О мотивах такого поступка Кылварта можно только догадываться. Я предполагаю, что это связано с желанием мэра Таллинна укрепить свой рейтинг среди центристов-эстонцев накануне выборов председателя партии.
Не случайно на летние дни Центристской партии Кылварт заявился в форме Кайтселийт, что уставом организации запрещено. Но вот мотива руководства Кайтселийт, принявшей в свои ряды фигуранта ежегодника КаПо, мне понять не дано. Нравственный императив вновь не сработал.
Двойные стандарты в эстонских медиа я усматриваю и там, где речь идёт о публикациях на тему войны в Украине и обо всём, что с этим связано. Если читать порталы ведущих эстонских изданий и ERR, а потом сравнить с тем, что пишут украинские издания и телеграм-каналы, то складывается впечатление, что в мире существуют две Украины.
Одна, эстонская - парадно-портретная, покрытая слоем лака военной отваги и героизма, вторая - настоящая, обгоревшая и окровавленная, не только атакуемая российскими оккупантами, но и раздираемая противоречиями. Очень мало в Эстонии рассказывают о том, что жители Украины среди проблем на первое место поставили войну и коррупцию.
Почти ничего не пишут в нашей стране о постоянных коррупционных скандалах в украинских военкоматах и не комментируют беспрецедентное решение президента Зеленского уволить всех военкомов во всех украинских областях. Торговля гуманитарной помощью и оружием, острый конфликт руководства страны с мэрами Киева и Львова, массовое дезертирство и насилие в украинском обществе остаются без внимания в Эстонии. Видимо, наши политики и журналисты боятся испортить общую картину реального героизма украинских воинов. Но получается, что нам рассказывают правду, но не всю правду.
А если мы не знаем всей правды об Украине, то тогда не понять, почему так тяжело идёт контрнаступление ВСУ. Всегда ли в этом виноваты только страны НАТО, медленно поставляющие оружие Украине? Не понять тогда и мотивы американских конгрессменов, которые, по сути, предъявили ультиматум украинскому руководству: реформы в обмен на военную помощь.
Очень мало пишут и рассуждают в Эстонии о проблемах переустройства послевоенного мира. Без ответа остаются вопросы: как и чем закончится война, что будет с Россией и что Запад может предложить Украине и России? Информационная картина складывается искажённой и с белыми пятнами, чем пользуются российские пропагандисты, заполняющие лакуны своим дерьмом.
С огорчением также замечаю, как политики и журналисты всё чаще нарушают принцип объективности во имя конъюнктуры. Когда речь идёт о противопоставлении украинцев и русских, то украинцы априори оказываются все хорошими, а русские – плохими. Принцип презумпции вины и коллективной ответственности русских работает безотказно.
Так, 1 сентября по сетям и мировым медиа стремительно разлетелась жуткая история, якобы случившаяся в Германии, в Айнбеке в конце августа, где мужчина, говоривший по-русски, сбросил с моста десятилетнего мальчика-украинца за то, что тот разговаривал по-украински. 1 сентября информация о случившемся была обнародована, а уже 7 сентября прокуратура Гёттингена заявила, что первоначальная версия произошедшего подтверждения не нашла.
Без особого внимания осталась и история с молодыми людьми, которые в одном из торговых центров Эстонии издевались над пожилой женщиной, выкрикивая: «Путин ху*ло!» и снимая её реакцию на видео.
Была ли это спланированная провокация или естественное поведение молодёжи, почувствовавшей вседозволенность в отношении русских бабушек, априори записанных в путинисты - не знаю. Но для кремлевской пропаганды это блюдо получилось отменным: «звериный оскал и бесчеловечность Запада». Противоядием могла бы стать акция в поддержку таких старушек. Но, видимо, Вован Каштан к её проведению пока не готов.
Зато парад-алле автомобилей с наклейками «Я - русский» удался вполне. Уверен, что реакция гражданских активистов, журналистов и правоохранительных органов на эту ситуацию была избыточной. Борцы с рашизмом не увидели за деревьями леса и не оценили всю опасность провокации. Как из рога изобилия посыпались возмущённые разоблачительные статьи, наклейки стали снимать, а автомобилистов штрафовать.
И Кремль мог праздновать победу: разгул русофобии в Эстонии получил неопровержимые доказательства, а главное - сформировано ощущение, что русских реально боятся! Плевать, что подумают об этом в Эстонии, а для России и всего остального колеблющегося в отношении украинской войны мира получилась отличная пропагандистская картинка. Это не значит, что #ярусский не нужно было наказывать. Но и превращать это в шоу не стоило.
Уж сколько раз твердили миру: российская пропаганда - это эффективное оружие, и работает оно не только внутри России, но и за её пределами. При общей интеллектуальной деградации российской власти в Администрации президента России и в Службе внешней разведки ещё остались вполне профессиональные специалисты в области информационно-психологических операций. Любую новость в сети стоит проверить на десять раз, прежде чем опубликовать или озвучить. Фейки разрушают журналистику и сознание так же, как ракеты дома. Поэтому вопрос информационной грамотности актуален не только для школьников, но и для журналистов и политиков Эстонии.
Понимаю, не всё, что я написал, будет одобрено. Полетят в меня камни с разных сторон. Полезут люди, клеящие ярлыки: «Шпион», «Агент», «Диверсант». Мне не привыкать. Мир расколот. Линия фронта проходит через многие страны и континенты - она шире и длиннее, чем кажется. Гражданская война охватила общество, пусть пока «холодная гражданская война». Чтобы она не превратилась в войну «горячую», нужно вернуть в общественный оборот такое понятие, как мораль.
Даже в самые тяжёлые времена, перед лицом отчаяния и на краю гибели можно и нужно оставаться человеком - чтобы выжить, не отчаяться и не погибнуть. Правда и закон - вот нравственный императив, который поможет нам всем не оскотиниться.