АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Эстонская политика и СМИ полны двойных стандартов, особенно по русскому вопросу

Недавно я был на записи передачи «Своя правда» в студии ЭТВ+. В дискуссии о целесообразности ограничения избирательных прав граждан России и Беларуси на муниципальных выборах участвовала в качестве эксперта депутат Европарламента Яна Тоом. Взяв слово, она высказала предположение, что закон был представлен реформистами, чтобы отвлечь внимание от скандала с премьером Каей Каллас. И для пущего драматизма Яна закатила глаза и вскрикнула: «Кая Каллас давала деньги на производство баллончиков со слезоточивым газом, которые в Беларуси и России использовали для разгона демонстрантов! Это безнравственно!»

Мало того, что эта ложь уже была опровергнута, но есть и понятие: нравственный императив. Это строгий закон, который сомнению не подвергается. И один из таких законов гласит: совершивший грех и не раскаявшийся не может других обличать в грехах.

Яна Тоом, которая в 2016 году в Дамаске встречалась с Башаром Асадом - с сирийским диктатором, путинской марионеткой, палачом своего народа - утратила моральное право обвинять кого-либо в безнравственности. Может, я что-то упустил, но не припомню покаянных слов или заявлений евродепутата о том, что поездка к Асаду была ошибкой. И никто из эстонских политиков или журналистов не напоминает об этом Яне Тоом.