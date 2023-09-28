«Новости в 7» за 28 сентября: Эстония требует эмбарго на торговлю с Россией, новые ручные пулеметы для Сил обороны, как наша корреспондент тест НАТО сдавала и скандальная выставка эпатажной Сары Лукас

Сегодня в выпуске:

- Эстония призывает ввести тотальное эмбарго на товарооборот с Россией. Лекарства от рака станут доступнее. Советы от Каи Каллас посетителям магазинов. Чем еще запомнилась сегодняшняя пресс-конференция правительства?

- Коротко по стране: почти 70% жителей Эстонии - за отставку Каи Каллас; Керсти Кальюлайд покинула Alexela из-за российского газа; с 1 октября в Таллинне будут ходить все трамваи

- Силы обороны и Кайтселийт получили новые современные пулеметы. Оружие израильского производства отличается своей неприхотливостью и легким весом, производитель также модифицровал их под нужды эстонских военных. Подробности у нашего корреспондента.

- Отжимания, упражнения на пресс и забег на 3200 метров. Так выглядит тест физических способностей НАТО, пройти который в эти дни может каждый желающий. Сделала это в компании с министром обороны и известным бегуном и наша корреспондент.

- Мировые новости: Зеленский принял верительные грамоты от послов Евросоюза; в Ташкенте прогремел мощный взрыв; оползень в Швеции; во Франции и Германии начинают бороться с «обманчивой упаковкой» и слоны совершили «налет» в ЮАР

- Выставка провокационных скульптур скандальной художницы Сары Лукас в Лондоне вызвала противоречивую реакцию публики. И хотя инсталляции с эротическим и даже непристойным подтекстом резко отличаются от прочих экспонатов серьезной галереи Тейт, их эпатажный юмор и острота визуального высказывания на актуальные темы покорили многих искусствоведов