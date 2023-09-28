Водитель, проигнорировавший правило правой руки, спровоцировал аварию на перекрестке

На перекрестке столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и легковой автомобиль Toyota. Это был перекресток, где применялось правило правой руки. Женщина за рулем Mercedes-Benz призналась, что не обратила внимания на дорожный знак, подъезжая к перекрестку, и выехала перед Toyota.