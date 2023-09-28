Водитель, проигнорировавший правило правой руки, спровоцировал аварию на перекрестке

В четверг около пяти часов вечера, в районе Яамамыйза города Тарту, на пересечении улиц Мянни и Папли произошло дорожно-транспортное происшествие.
На перекрестке столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и легковой автомобиль Toyota. Это был перекресток, где применялось правило правой руки. Женщина за рулем Mercedes-Benz призналась, что не обратила внимания на дорожный знак, подъезжая к перекрестку, и выехала перед Toyota.
Помимо водителя, в Mercedes-Benz находился ребенок. Водитель Toyota, молодая женщина, находилась в машине одна. Скорая помощь проверила на месте состояние людей, но, к счастью, никто серьезно не пострадал. Обе машины, однако, в результате аварии были повреждены. Водители договорились на месте, и страховые компании продолжат заниматься этим вопросом.