Изнасилование несовершеннолетней дочери: мужчина получил 20 лет тюрьмы

Ранее прокуратура Пририжья направила в суд уголовное дело, по которому к уголовной ответственности за изнасилование своей дочери, не достигшей 16-летнего возраста, сексуальное насилие над ней, принуждение ее к проституции и хранение порнографических материалов был привлечен мужчина.

Согласно обвинительному заключению, мужчина, используя моменты пребывания наедине с несовершеннолетней дочерью для удовлетворения своего сексуального желания, а также воспользовавшись беспомощностью несовершеннолетней и доверием к нему как к отцу, изнасиловал ее.

Подобные действия совершались несколько раз. Также обвиняемый как минимум трижды совершил с потерпевшей анальный половой акт. В результате противоправных действий подсудимого были поставлены под угрозу половая неприкосновенность, нравственность и нормальное физическое и психическое развитие потерпевшей.

Обвиняемый также просил дочь прислать ему фотографии и видео действий сексуального характера. Чтобы поощрить и побудить к этому девушку, обвиняемый обещал той в обмен на запрошенный видеоматериал материальные блага, а в случае отказа запрещал ей пользоваться мобильным телефоном. Присланные фотографии и видео он хранил на своем компьютере.