В Роттердаме вооруженный человек открыл стрельбу. Есть погибшие

Rus.Postimees.eeЗа рубежомДля подписчиковВ Роттердаме вооруженный человек открыл стрельбу. Есть погибшиеОбновлено в 20:25AFP/BNS28 сентября 2023, 19:40FacebookComments 28 сентября 2023 года в Роттердамском медицинском центре произошла стрельба. Фото: BAS CZERWINSKI/ANP/AFPВ Роттердаме, Нидерландах в результате стрельбы погибли люди, сообщила полиция.Вооруженный мужчина открыл огонь в квартире в Роттердаме, а затем ворвался в близлежащий медицинский центр. В обоих местах также вспыхнул пожар, который удалось потушить.Полиция не уточнила число погибших.FacebookComments Ключевые слова стрельбажертвыНидерландывооруженный мужчинавооруженный конфликт Pекомендуем