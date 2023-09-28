Чт, 28.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

В Роттердаме вооруженный человек открыл стрельбу. Есть погибшие

Обновлено в 20:25
Facebook
Comments
28 сентября 2023 года в Роттердамском медицинском центре произошла стрельба.
28 сентября 2023 года в Роттердамском медицинском центре произошла стрельба. Фото: BAS CZERWINSKI/ANP/AFP

В Роттердаме, Нидерландах в результате стрельбы погибли люди, сообщила полиция.

Вооруженный мужчина открыл огонь в квартире в Роттердаме, а затем ворвался в близлежащий медицинский центр. В обоих местах также вспыхнул пожар, который удалось потушить.

Полиция не уточнила число погибших.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх