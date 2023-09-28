В конце недели в Эстонию придет похолодание

В ночь на субботу облачно, пройдет дождь. Ветер юго-западный и западный, 3-9 м/с, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 12-16 градусов тепла. Днем начиная с запада облачность рассеется. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный поднимется до 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 15-18 градусов тепла.

В ночь на воскресенье переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер юго-западный и западный, 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 7-13 градусов тепла. Днем переменная облачность. По многим регионам кратковременные дожди, вечером вероятность осадков сократится. Ветер западный и северо-западный, 5-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 13-16 градусов тепла.