Правительство может предложить частным инвесторам гособлигации на 200 миллионов евро

Завершившаяся во вторник подписка на субординированные облигации LHV Group, в ходе которой банк привлек на эстонском рынке 35 миллионов евро, оказалась успешной, превзойдя все ожидания. В подписке приняли участие 16 255 инвесторов, подписавшихся на субординированные облигации на общую сумму 407,5 млн евро. Таким образом, подписка была перевыполнена в 16,3 раза.

Поскольку большинству инвесторов не было предоставлено желаемое количество облигаций, у частных инвесторов Эстонии теперь есть около 370 миллионов евро свободных денег, ожидающих инвестирования. Эстонское государство также хотело бы извлечь из этого выгоду.

«План или мое желание заключалось в том, чтобы в первой половине следующего года мы по-прежнему предлагали эстонским розничным инвесторам возможность покупать государственные облигации. Суть в том, что проценты могут оказаться несколько дороже для инвестора, а значит, и государству придется платить больше, но с другой стороны, мы, наш эстонский народ, тоже могли бы принять в этом участие», - пояснил министр финансов Март Вырклаэв ERR.