В РФ будут судить за «оправдание и пропаганду экстремизма»

Депутаты Государственной думы РФ в четверг, 28 сентября, приняли в первом чтении закопроект, вводящий уголовную ответственность за «публичное оправдание и пропаганду экстремизма». Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Законопроект вносит изменения в действующую статью 280 УК («Публичные призывы к экстремизму»). В случае его принятия ответственность будет наступать не только за призывы к экстремизму, но и за его «публичное оправдание и пропаганду». Статья предусматривает наказание от штрафа до 300 тысяч рублей и до пяти лет лишения свободы.

Под оправдание экстремизма авторы законопроекта понимают публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. Пропагандой экстремизма будет считаться распространение материалов и информации, направленных на формирование идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности.