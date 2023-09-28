В РФ будут судить за «оправдание и пропаганду экстремизма»

В случае принятия закона ответственность будет наступать не только за призывы к экстремизму, но и за «его публичное оправдание и пропаганду». Статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, пишет Deutsche Welle.
Депутаты Государственной думы РФ в четверг, 28 сентября, приняли в первом чтении закопроект, вводящий уголовную ответственность за «публичное оправдание и пропаганду экстремизма». Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.
Законопроект вносит изменения в действующую статью 280 УК («Публичные призывы к экстремизму»). В случае его принятия ответственность будет наступать не только за призывы к экстремизму, но и за его «публичное оправдание и пропаганду». Статья предусматривает наказание от штрафа до 300 тысяч рублей и до пяти лет лишения свободы.
Под оправдание экстремизма авторы законопроекта понимают публичное заявление о признании идеологии и практики экстремизма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании. Пропагандой экстремизма будет считаться распространение материалов и информации, направленных на формирование идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности.
В УК РФ уже есть похожая статья - 205.2 УК («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»), которая предусматривает до семи лет лишения свободы. По ней, в частности, на семь лет колонии был осужден московский активист Михаил Кригер. По этой же статье за спектакль «Финист ясный сокол» обвиняются режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук, напоминает «Новая газета. Европа».