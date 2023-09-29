Время коммента ⟩ Конец операции «Карабах»: почему именно сейчас и кто же победил

По-армянски Арцах, по-азербайджански Даглыг Гарабаг – этот крошечный осколок постсоветского распада будет оставаться собой до 1 января 2024 года. Затем институты непризнанной республики будут окончательно распущены, но ее население спешно покидает регион уже сейчас. Оно знает, что его ждет в составе Азербайджана. И для этой участи, увы, есть основания.
Азербайджан за сутки ликвидировал непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, история которой продолжалась 32 года. У исторического населения региона могло быть сколько угодно сочувствующих во всем мире, но почему-то политически никто так и не признал это никуда не продвинувшееся парагосударственное образование. А более сильный, богатый и нахрапистый участник конфликта в итоге еще и восстановил свою территориальную целостность, которой все эти годы по факту угрожал слабейший, беднейший, хотя и дерзкий противник.
Справедливо ли это, вопрос, увы, не стоит. Правда оказывается на стороне сильного не в какие-то там «особо скверные» времена. Она оказывается на его стороне всегда, сколько бы кто-то ни плел возвышенные слова, имеющие смысл только в условиях благополучного согласия. Когда волки сыты, они могут вести с овцами отвлеченные беседы при условии, что те хорошо себя ведут. Если же это не так, а тем более, если волк чувствует голод, начинаются разборки. И овцы могут выйти победителями, только если за них кто-то впишется.
За Армению никто не вписался, хотя у нее всегда расчет на Россию. С ней там пытаются дружить не потому, что страсть как любят, а потому что попробуй-ка не дружить. Армения не Эстония, которой когда-то приросли НАТО и ЕС. Армения совсем одна – Грузия не в счет, у самой то же самое. С севера – надменно-снисходительный сосед, в лучшем случае рассказывающий о тебе анекдоты. Его смех, если верить географической карте, раздается откуда-то сверху. Сосед такой большой, что непонятно даже, где его хохочущее лицо. С юга – настоящий закоренелый враг, жесткий, упорный и не идущий на уступки хотя бы потому, что ты тоже на них не идешь.
Исторически, пожалуй, права Армения. Ни к чему пересказывать очень древнюю и сложную историю этого веками гонимого народа, хронически тоскующего по временам Великой Армении эпохи поздней античности (II век до н. э. – IV век н. э.). Азербайджанцы, сформировавшиеся как нация в XVI веке при династии Сефевидов, начали появляться в регионе только в XVIII веке. Тогда остатки армянских княжеских родов начали присягать Карабахскому ханству, которое в начале XIX века было вынуждено подписать «дружественный» договор с Российской империей (гарнизон и дань в обмен на поддержку марионеточной власти).
Интересно тут вот что. Царская Россия не видела армянского Карабаха, застав там власть ханов, а не меликов (арабское слово, которым называли себя армянские владетельные феодалы, еще в XVIII веке жившие в горной части Карабаха). Для русских колонизаторов, начинавших историю завоеванных земель со своего в них появления, это ханская территория, а дальше уже мы пришли. А мы видели, что ханы владели, какие такие армяне…
Впоследствии именно эта концепция победила при разделе земель в период уже большевистской колонизации независимых стран, возникших после падения Российской империи в 1917 году. нТак вышло, что Нагорный Карабах 3 июля 1921 отошел Армении, но потом через два дня кавказское бюро центрального комитета российской компартии (ЦК РКП) снова собралось и приняло решение в пользу Азербайджана. Как писала политолог и народный депутат Галина Старовойтова в посмертно изданной книге «Национальное самоопределение» (1999), на резкую смену курса оказал решающее влияние Иосиф Сталин.
Таким образом, вместо того чтобы исходить из провозглашенного большевиками права наций на самоопределение, кавказское бюро пошло по пути проектирования конфликта. Сталин мастерски разжигал потенциальную рознь, поскольку был заинтересован в том, чтобы людишки были измотаны и деморализованы. Армянское большинство населявшее территорию Карабаха, отошло Азербайджану, что обеспечило вялотекущий конфликт на протяжении всего советского периода. Гейдар Алиев – местный Брежнев, позднее первый президент независимого Азербайджана – гордился, что способствовал изменению демографического ландшафта в автономии.
Война в Нагорном Карабахе стала первой настоящей гражданской войной на территории СССР, который якобы ни сном, ни духом не собирался распадаться. Я прекрасно помню встревоженные разговоры отца с матерью и напряженное слушание Би-Би-Си на кухне, когда вместо рок-передач Севы Новгородцева шел дикторский голос, родным несоветским говором доносивший детали сумгаитских погромов, о которых помалкивал телевизор. Летом 1988-го была поездка в Армению, где отец осторожно спрашивал о Карабахе, а у нас не брали деньги хозяева кооперативных кафе, когда узнавали, что мы из Эстонии. Помню, как дядя-шашлычник в Дилижане тряс отцу руку и говорил: «Передавайте привет эстонскому народу – у нас общая борьба».
7 декабря в Армении наступил конец света – произошло землетрясение, в отдельных районах достигшее 10 баллов по шкале Рихтера. Я смотрел в новостях разрушенный Ленинакан (будущий Гюмри), где мы жили в большой гостинице «сталинского стиля» за пять месяцев до этого. Кошмар творился на фоне того, что из Азербайджана только к концу ноября перебралось около 200 000 беженцев, и поток не ослабевал.
Казалось, что конфликт в Карабахе встал на паузу, но на самом деле природный катаклизм только отодвинул чрезвычайное положение, которое Москва ввела в регионе уже в январе 1989 года. А дальше – примерно как сейчас с войной в Украине. Все привыкли к происходящему настолько, что не заметили прекращения огня в 1994 году. Прежней страны не было, у Эстонии вскоре произошло свое землетрясение в виде парома «Эстония», а Россия ввязалась в первую чеченскую войну.
Все последующие годы ни одна из сторон не отступила ни на шаг. Нагорный Карабах де юре принадлежал Азербайджану, и международное право было на его стороне. Аргументом в пользу замораживания дискуссий на эту тему была поддержка Азербайджана со стороны Турции – сильной страны на грани, а теперь и за гранью диктатуры, с которой никто не хочет ссориться. Армении оставалось только «не терять лицо», то есть занимать заведомо слабую позицию.
Показательно, что обострение отношений на линии соприкосновения начались летом 2014 года, когда «вежливые люди» уже вернули Крым на историческую родину. Здесь следует уточнить, что в формальном отношении Армения все годы существования непризнанной республики действовала в логике России. Последняя просто лучше рассчитала комбинацию, забрав полуостров одним движением и перенеся боевые действия на Донбасс, чтобы наслаждаться «новым регионом» без неприятного психологического фона. У Армении таких возможностей не было и нет. Теперь конец авантюре. Азербайджан, который, мягко говоря, не промах, тоже насмотрелся на то, как реальные пацаны «восстанавливают порядок» и решил: хватит, пора.
России нужна в союзниках Турция и защищенный ее дружбой и своей нефтью Азербайджан, а не несчастная Армения. Сейчас она еще больше деморализована и фактически поставлена на грань гражданской войны из-за того, что население недовольно «пассивностью» властей, допустивших капитуляцию Арцаха. Что у Армении нет сколько-нибудь боеспособной армии, нет ресурсов и фактически нет союзников, этих разгоряченных людей, конечно же, не волнует.
К сожалению, Армения может апеллировать только к истории и своей национальной идее. Но, в отличие от России, на том же основании провозгласившей Крым своей «исконной территорией», она не в состоянии удержать то, что считает своим. Более того, сейчас, как никогда, высок риск дальнейшего разворачивания конфликта с последующей потерей части территории, отделяющей Азербайджан от симметричной Карабаху Нахичеванской автономии, расположенной в Армении.
По итогам истории непризнанной республики главным бенефициаром ее исчезновения стал даже не Азербайджан, который еще намучается разбираться с армянами на возвращенной территории. Это значит не то, что победители заслуживают хоть малой толики сочувствия, а то, что многие из них не раз пожалеют о содеянном. Истинным победителем в карабахской войне стал все-таки Иосиф Виссарионович Сталин, чьи этические принципы возвращаются и захватывают все больше стран и народов. Дьявольская ирония состоит в том, что это происходит в той части света, где еще недавно была так свежа память о душегубе и кровопийце.
Ключевые слова
- Россия
- война
- Армения
- Нагорный Карабах
- Азербайджан
- конфликт
- карабах
- Владимир Путин
- СССР
- Сталин
- Турция
- автономия
- мораторий
- националисты
- территория
- тяжба
- религия
- переговоры
- кавказ
- гражданская война
- приграничные территории
- международные отношения
- национальное государство
- военный конфликт
- вражда
- вооруженный конфликт
- прекращение огня
- международная политика
- бывший СССР
- оккупированные территории
- капитуляция