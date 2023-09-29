Время коммента ⟩ Конец операции «Карабах»: почему именно сейчас и кто же победил

Азербайджан за сутки ликвидировал непризнанную Нагорно-Карабахскую республику, история которой продолжалась 32 года. У исторического населения региона могло быть сколько угодно сочувствующих во всем мире, но почему-то политически никто так и не признал это никуда не продвинувшееся парагосударственное образование. А более сильный, богатый и нахрапистый участник конфликта в итоге еще и восстановил свою территориальную целостность, которой все эти годы по факту угрожал слабейший, беднейший, хотя и дерзкий противник.

Конвой машин с беглецами из Нагорного Карабаха на пути в Армению. 26 сентября 2023 года. Фото: Vasily Krestyaninov/AP

Справедливо ли это, вопрос, увы, не стоит. Правда оказывается на стороне сильного не в какие-то там «особо скверные» времена. Она оказывается на его стороне всегда, сколько бы кто-то ни плел возвышенные слова, имеющие смысл только в условиях благополучного согласия. Когда волки сыты, они могут вести с овцами отвлеченные беседы при условии, что те хорошо себя ведут. Если же это не так, а тем более, если волк чувствует голод, начинаются разборки. И овцы могут выйти победителями, только если за них кто-то впишется.