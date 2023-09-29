Не окажитесь в должниках ⟩ Налоговики обратились с важным напоминанием

На основании прошлогодних деклараций о доходах к понедельнику 88 000 человек должны уплатить в общей сложности около 85 миллионов евро подоходного налога. Вторую часть земельного налога должны уплатить около 74 200 юридических и физических лиц на сумму 25,4 миллиона евро, и она полностью поступит в бюджеты местных самоуправлений.

Земельный налог уплачивается двумя частями, если сумма земельного налога в пределах одного самоуправления превышает 64 евро. Срок уплаты первого платежа – 31 марта, когда необходимо было уплатить по меньшей мере половину, но не менее 64 евро, а оставшуюся сумму необходимо уплатить до 2 октября.

Самый простой способ узнать, какую сумму подоходного или земельного налога необходимо уплатить, – это воспользоваться средой э-услуг e-MTA. Кроме того, частные клиенты могут обратиться с вопросами по телефону службы поддержки клиентов 880 0811 или написать на адрес электронной почты eraklient@emta.ee. Бизнес-клиенты могут обратиться с вопросами по телефону службы поддержки клиентов 880 0812 или написать на адрес электронной почты ariklient@emta.ee.

Частным лицам, которые испытывают трудности со своевременной уплатой земельного или подоходного налога, рекомендуем в e-MTA на возникшее обязательство оформить рассрочку. Для подачи ходатайства необходимо войти в систему и выбрать в меню «Учёт», затем «Рассрочка» и «Добавить новое ходатайство». Подробнее о рассрочке на веб-сайте Налогово-таможенного департамента в рубрике «Рассрочка задолженности».