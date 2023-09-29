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ФОТО С МЕСТА ⟩ В Харьюмаа автомобиль насмерть сбил 8-летнего мальчика

rus.postimees.ee
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В четверг, 28 сентября, в Харьюмаа произошло ДТП, в котором погиб ребенок.
 

Инцидент имел место около 20.00 в поселке Лехола Харьюского уезда.

По предварительным данным, на шестом километре шоссе Кейла – Хаапсалу у автобусной остановки «Лехола» автомобиль Land Rover, которым управлял 60-летний мужчина, сбил пересекавшего проезжую часть на самокате восьмилетнего мальчика.

Сильвер Ханикат, оперативный дежурный Пыхьяской префектуры, сообщил, что в результате аварии ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в больницу на машине скорой помощи. «Несмотря на все усилия медиков, мальчик скончался в больнице ночью. Я выражаю глубочайшие соболезнования всем родственникам», - сказал Ханикат.

Полицейский добавил, что водитель автомобиля, был трезв и имел водительское удостоверение соответствующей категории. Максимальное ограничение скорости на этом участке составляет 90 км/ч. В момент аварии асфальт был сухим, на улице уже стемнело, но уличное освещение было включено.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело.

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