В Харьюмаа автомобиль насмерть сбил ребенка

Инцидент имел место около 20.00 в поселке Лехола Харьюского уезда.

По предварительным данным, на шестом километре шоссе Кейла – Хаапсалу у автобусной остановки «Лехола» автомобиль Land Rover, которым управлял 60-летний мужчина, сбил пересекавшего проезжую часть на самокате восьмилетнего мальчика.

Сильвер Ханикат, оперативный дежурный Пыхьяской префектуры, сообщил, что в результате аварии ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в больницу на машине скорой помощи. «Несмотря на все усилия медиков, мальчик скончался в больнице ночью. Я выражаю глубочайшие соболезнования всем родственникам», - сказал Ханикат.

Полицейский добавил, что водитель автомобиля, был трезв и имел водительское удостоверение соответствующей категории. Максимальное ограничение скорости на этом участке составляет 90 км/ч. В момент аварии асфальт был сухим, на улице уже стемнело, но уличное освещение было включено.