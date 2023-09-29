Видео ⟩ Первая жертва на чилийской гонке

Накануне на ралли в Чили прошли пробные испытания. В то время как у гонщиков Rally1 все прошло без проблем, Марио Парра, пилоту Opel Corsa Rally4, пришлось пережить серьезную аварию.
Парра является местным гонщиком, у которого это первое ралли чемпионата мира. Перед финишем пробных гонок оказалась одна небольшая кочка, из-за которой машину гонщика подбросило вверх, водитель потерял контроль над управлением и в итоге вылетел с трассы.
В конце концов машина остановилась на обочине возле деревьев. На фото видно, что автомобиль серьезно пострадал и неясно, сможет ли Марио Парра продолжить гонку.
Несмотря на то, что водительская дверь также была повреждена, с гонщиком и его штурманом Матиасом Лейва все хорошо.
Старт ралли в Чили будет дан сегодня, в пятницу. Первый заезд назначен на 14.35, гоночный день завершится стартующим в 22.34 шестым спецучастком. Воскресная гонка за очки начнется в 19.15 по эстонскому времени.
#RallyChile Shakedown Mario Parra Crash💥 The speed was okay, but the corner was too tight! 🎥 @maxibanezr (Crew ok) pic.twitter.com/EpZSIqKAXm— Valmar Viisel (@paddocknews) September 28, 2023