Видео ⟩ Первая жертва на чилийской гонке

Парра является местным гонщиком, у которого это первое ралли чемпионата мира. Перед финишем пробных гонок оказалась одна небольшая кочка, из-за которой машину гонщика подбросило вверх, водитель потерял контроль над управлением и в итоге вылетел с трассы.

В конце концов машина остановилась на обочине возле деревьев. На фото видно, что автомобиль серьезно пострадал и неясно, сможет ли Марио Парра продолжить гонку.

Несмотря на то, что водительская дверь также была повреждена, с гонщиком и его штурманом Матиасом Лейва все хорошо.

Старт ралли в Чили будет дан сегодня, в пятницу. Первый заезд назначен на 14.35, гоночный день завершится стартующим в 22.34 шестым спецучастком. Воскресная гонка за очки начнется в 19.15 по эстонскому времени.