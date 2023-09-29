В Эстонии почти на треть сократилось число вакансий

Число вакансий на рынке труда Эстонии по сравнению с прошлым годом сократилось на 20-30%, но в целом соответствует уровню 2019 года, пишет Rus.ERR.
По состоянию на конец сентября в Эстонии в качестве безработных было зарегистрировано 49 286 человек, а уровень зарегистрированной безработицы составил 7,4%. По данным Департамента статистики, уровень безработицы растет.
Порталы по трудоустройству также подтверждают, что число вакансий по сравнению с прошлым годом уменьшилось, а конкуренция за одно рабочее место значительно возросла.
По словам аналитика Департамента статистики Теа Васильевой, одной из причин является общий экономический спад, в результате которого предприятия создают меньше рабочих мест.