В Эстонии почти на треть сократилось число вакансий

По состоянию на конец сентября в Эстонии в качестве безработных было зарегистрировано 49 286 человек, а уровень зарегистрированной безработицы составил 7,4%. По данным Департамента статистики, уровень безработицы растет.

Порталы по трудоустройству также подтверждают, что число вакансий по сравнению с прошлым годом уменьшилось, а конкуренция за одно рабочее место значительно возросла.