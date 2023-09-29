Не все так плохо? ⟩ Одна крупная фирма объявила о сокращении работников, другая набирает новых сотрудников

Однако у Graanul Invest также возникли проблемы из-за нехватки сырья. «Для нас этот год также был полон испытаний, - сказала руководитель по коммуникациям и бренду Graanul Invest Карит Каазик. - В качестве сырья мы используем остатки деревообрабатывающей и лесной промышленности, поэтому общая производительность отрасли также влияет на нас. Изменившаяся экономическая ситуация привела к тому, что в строительном секторе стало меньше работы, что, в свою очередь, снижает объем работы лесопилок, а следовательно, в виде каскадного эффекта и количество поступающего к нам сырья».