Не все так плохо? ⟩ Одна крупная фирма объявила о сокращении работников, другая набирает новых сотрудников

Лесопильное производство AS Toftan, расположенное в Вырумаа, объявило в прошлую среду, что из-за длительной нехватки сырья сократит 32 работника. В то же время одна из ведущих компаний Эстонии Graanul Invest наняла новых сотрудников как в Осула, так и в Хельме.
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Однако у Graanul Invest также возникли проблемы из-за нехватки сырья. «Для нас этот год также был полон испытаний, - сказала руководитель по коммуникациям и бренду Graanul Invest Карит Каазик. - В качестве сырья мы используем остатки деревообрабатывающей и лесной промышленности, поэтому общая производительность отрасли также влияет на нас. Изменившаяся экономическая ситуация привела к тому, что в строительном секторе стало меньше работы, что, в свою очередь, снижает объем работы лесопилок, а следовательно, в виде каскадного эффекта и количество поступающего к нам сырья».