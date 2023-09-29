Гонщик Дани Сордо так разошелся в интервью, что пришлось вмешаться пресс-секретарю

Сордо, который входит в число опытнейших гонщиков серии чемпионата мира поговорил о перспективах соревнований. Ожидается, что в гонках будут проведены большие изменения и первая возможность для этого – в конце октября.

«Все должно измениться. Если мы продолжим в том же духе, то повезет, если соревноваться продолжат хотя бы две команды», - сказал испанец порталу Ralli.fi. Одной из главнейших проблем серии ЧМ Сордо назвал отсутствие позиций для гонщиков.

«Когда я только пришел в мир раллийных гонок, Манфред Столь мог выступать в составе частной команды, а Джиджи Галли мог, например, бороться за победу на Сардинии на автомобиле Pirelli. В Финляндии в соревнованиях всегда участвовали местные гонщики, а Хеннинг Сольберг ездил в частной команде. Сегодня это невозможно", - подчеркнул 40-летний пилот.

Помимо этого Сордо заявил, что хотел бы видеть и более короткие гоночные дни.

«Например, в Греции мы должны были в 5:30 утра быть в зоне обслуживания, а потом у нас была часовая пауза. Почему? Мы приехали в зону обслуживания поесть пиццу? Кто-то может мне объяснить, почему мы должны были выходить из отеля в 5:30 и затем ждать 6:25, пока первая машины покинет эту территорию? Это дичь. Все это из-за того, что гонки организуют люди, ничего о ралли не знающие», - сказал Сордо.

После этого в разговор вмешался пресс-секретарь Hyundai, который сказал, что это смелое заявление.

«Но это правда», - парировал Сордо.