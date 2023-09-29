Экспресс-оценка: инфляция замедлилаcь в сентябре до четырех процентов

По предварительным данным Статистического управления, потребительские цены в сентябре выросли почти на 4 процента по сравнению с годом ранее, тогда как индекс потребительских цен остался стабильным по сравнению с августом.
По данным Статистического управления, в августе этого года инфляция замедлилась до 4,6 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По словам руководителя группы Департамента статистики Виктории Трасановой, на индекс потребительских цен больше всего повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, на которые пришлось более четверти общего роста.
В сентябре прошлого года цены в Эстонии выросли на 23,7 процента в годовом исчислении.
Статистическое управление опубликует более подробные данные за сентябрь через неделю.