Эстонию позвали разминировать Украину. Министр обороны Литвы встретился с эстонским послом

Литва пригласила Эстонию присоединиться к международной коалиции по разминированию Украины. Об этом сообщает сайт Министерства национальной обороны Литвы.

«Украина - наш долгосрочный приоритет. Мы приглашаем Эстонию присоединиться к коалиции по разминированию Украины за счет финансовых взносов или приобретения техники, - в частности сказал глава литовского военного ведомства Арвидас Анушаускас на встрече с послом Каймо Кууском. - Сначала необходимо оборудование для разминирования, а затем обучение».

Today, 🇱🇹DefMin @a_anusauskas met with 🇪🇪Ambassador @KaimoKuusk to discuss the efforts of our countries in supporting Ukraine.



Lithuania recently joined the 🇪🇪&🇱🇺-led IT support coalition for Ukraine. We ourselves are calling on our Allies to join the Ukraine demining coalition. pic.twitter.com/6EnrnyoIU7 — Lithuanian MOD 🇱🇹 (@Lithuanian_MoD) September 28, 2023

Министерство национальной обороны Литвы уточняет, что концепция международной коалиции по разминированию Украины будет подробно представлена ​​уже в декабре 2023 года.

Ожидается, что к этой работе присоединятся Дания, Словения, Испания, Бельгия, Франция, Италия, Португалия, Молдова, Словакия и Швеция.

Польша, Исландия, Япония и Южная Корея еще не приняли окончательного решения.

На встрече министра обороны Литва и посла Эстонии было отмечено, что Литва стала членом ИТ-коалиции во главе с Эстонией и Люксембургом для укрепления киберпотенциала Украины. Весной 2023 года стало известно, что Украина начала работу в киберцентре НАТО в Эстонии.