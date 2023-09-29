Розничные продажи падают уже на протяжении целого года

По словам аналитика Департамента статистики Йоханны Линды Пихлак, доходы от продаж у предприятий розничной торговли снижаются последние двенадцать месяцев. В августе на снижение дохода от продаж более всего повлияли магазины промышленных товаров, где по сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи сократились на 11%. «Доходы от продаж уменьшились в большинстве сфер, за год продажи выросли на 4% лишь у аптек и магазинов косметических товаров», - добавила Пихлак.

Среди магазинов промышленных товаров доход от продаж более всего (на 23%) снизился у магазинов, торгующих товарами по почте или онлайн. Больше среднего, а именно на 16%, доход от продаж сократился также у других специализированных магазинов, предлагающих, в основном, компьютеры и аксессуары для них, книги, спортивные товары, игры, игрушки и прочее, и на 15% у магазинов, продающих бывшие в употреблении товары, у киосков, рынков и в прямых продажах.

Доход от продаж как продовольственных магазинов, так и предприятий, занимающихся розничной продажей моторного топлива, по сравнению с августом прошлого года уменьшился на 4%.

По сравнению с июлем доход от продаж у предприятий розничной торговли в августе вырос на 1%. На основе сезонно и календарно скорректированных данных продажи остались на уровне прошлого месяца.