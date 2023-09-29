Торговая сеть: уцененные продукты помогли сэкономить людям миллионы евро

Благодаря системе скидок Rimi «спасает» каждый месяц около 20 тонн свежего мяса, 19 тонн хлеба, 10 тонн готовых продуктов Rimi, 8 тонн молочных продуктов и 6 тонн фруктов и овощей. Как показывают статистические данные Rimi, за восемь месяцев люди, покупая продукты за полцены, сэкономили 2,84 миллиона евро.

Каждый год, 29 сентября, отмечается Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах. По словам руководителя отдела ответственного бизнеса Rimi Катрин Батс, компания поставила перед собой задачу снижать продовольственные потери каждый день.

«В прошлом году мы придумали довольно уникальную систему наклеек со скидками с маркировкой срока годности, которая отличается от других подобных систем. Наше техническое решение может найти все продукты, у которых приближается срок годности, во всех наших магазинах по всей Эстонии. Сотрудникам больше не нужно тратить часы на поиск таких продуктов в ручную», - пояснила Батс.

Год спустя продажи товаров с истекающим сроком годности в Rimi выросли во всех категориях, в некоторых случаях даже многократно. Люди предпочитают свежее мясо, хлеб, готовые продукты Rimi, молочные продукты, а также фрукты и овощи.

По словам Батс, цифры говорят сами за себя, и прежнее представление о том, что продукты с истекающим сроком уже нельзя употреблять в пищу, начинает медленно уходить в прошлое.