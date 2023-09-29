Торговая сеть: уцененные продукты помогли сэкономить людям миллионы евро

Быстрый рост цен на продукты питания заставил людей отдавать предпочтение продуктам со скидкой, которые не уступают по качеству продуктам, но должны быть быстрее употреблены из-за приближающейся даты «годен до». В среднем, в магазинах Rimi каждую неделю появляется около 400 000 уцененных товаров, из которых около 70% находят своего покупателя.
Благодаря системе скидок Rimi «спасает» каждый месяц около 20 тонн свежего мяса, 19 тонн хлеба, 10 тонн готовых продуктов Rimi, 8 тонн молочных продуктов и 6 тонн фруктов и овощей. Как показывают статистические данные Rimi, за восемь месяцев люди, покупая продукты за полцены, сэкономили 2,84 миллиона евро.
Каждый год, 29 сентября, отмечается Международный день распространения информации о продовольственных потерях и пищевых отходах. По словам руководителя отдела ответственного бизнеса Rimi Катрин Батс, компания поставила перед собой задачу снижать продовольственные потери каждый день.
«В прошлом году мы придумали довольно уникальную систему наклеек со скидками с маркировкой срока годности, которая отличается от других подобных систем. Наше техническое решение может найти все продукты, у которых приближается срок годности, во всех наших магазинах по всей Эстонии. Сотрудникам больше не нужно тратить часы на поиск таких продуктов в ручную», - пояснила Батс.
Год спустя продажи товаров с истекающим сроком годности в Rimi выросли во всех категориях, в некоторых случаях даже многократно. Люди предпочитают свежее мясо, хлеб, готовые продукты Rimi, молочные продукты, а также фрукты и овощи.
По словам Батс, цифры говорят сами за себя, и прежнее представление о том, что продукты с истекающим сроком уже нельзя употреблять в пищу, начинает медленно уходить в прошлое.
«После быстрого роста цен на продукты люди ищут более доступные решения. Я сама также покупаю продукты с оранжевыми этикетками, с одной стороны, из-за более низкой цены, а с другой стороны, потому что я знаю, что это помогает сохранить продукты, которые в противном случае попадут на свалку. Мы работаем над тем, чтобы количество «спасенной» еды выросло еще больше. Я верю, что в быстро меняющемся мире сохранение продуктов постепенно становится не только вопросом цены, но и принципа», - подчеркнула Батс.
Статистика Rimi показывает, что продажи уцененных продуктов растут каждый месяц. Например, в мобильном приложении Rimi можно точно увидеть, какие товары и в каком магазине уценены. Этот список обновляется каждый день в 12:00, и скидки могут быть в пределах 30-70%.
Продукты со скидкой чаще всего выбирают женщины, и эту возможность активнее всего используют жители Таллинна, Тарту, Пярну, Раквере и Нарвы. В трех балтийских странах продукты со сниженной сроком годности покупали хотя бы раз около 1,3 миллиона человек.
Батс подчеркивает, что сокращение потерь продовольствия больше не является миссией небольшой группы людей. Новая директива ЕС накладывает обязательства на страны по снижению количества продовольственных отходов. «Согласно этой директиве, к 2030 году потери продовольствия в торговле, общественном питании и домашних хозяйствах должны уменьшиться на 30% на человека по сравнению с 2020 годом. В Rimi активно занимаются этой темой уже несколько лет, и сегодня затраты на утилизацию продуктов питания снизились на 50% по сравнению с тремя годами назад», - сказала она.
Наконец, Батс приводит пример, как благотворительная деятельность в области продовольствия приносит пользу как нуждающимся, так и компаниям. «Например, в одном из гипермаркетов наши счета за утилизацию биоотходов снизились почти на 15%, потому что у нас теперь есть возможность передавать эту еду тем людям, кому она действительно нужна», - пояснила Батс.