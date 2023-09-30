Сб, 30.09.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

«Мои дети живут с чужими людьми»: один звонок в полицию перевернул жизнь главы семьи с ног на голову

Kuuuurija
Facebook
Comments
Кадр из передачи.
Кадр из передачи. Фото: Pilt videost

В сегодняшнем сюжете Kuuuurija речь пойдет о спорах об опеке над детьми. Человек, обратившийся в редакцию, утверждает, что отцы в этих спорах не имеют большого веса, а чиновники часто встают на сторону матерей.

Калле сохраняет анонимность по очень простой и логичной причине: он не хочет, чтобы эта история навредила его детям и чтобы их можно было идентифицировать по этому сюжету. Однако Калле считает, что не может больше молчать: общество должно знать, в каком скверном положении оказываются отцы, когда речь идет о спорах об опеке над детьми.

Чтобы лучше понять героя этой передачи, необходимо рассказать, чем он занимается. «Моя сфера связана как с огнестрельным, так и акустическим оружием, которое используется на съемках фильмов. Я занимаюсь личной охраной и инструктажем», – рассказывает Калле, добавляя, что также обучает стрельбе. По его словам, к нему обращаются как Кайтселийт, так и частные клиенты.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх