«Мои дети живут с чужими людьми»: один звонок в полицию перевернул жизнь главы семьи с ног на голову

Калле сохраняет анонимность по очень простой и логичной причине: он не хочет, чтобы эта история навредила его детям и чтобы их можно было идентифицировать по этому сюжету. Однако Калле считает, что не может больше молчать: общество должно знать, в каком скверном положении оказываются отцы, когда речь идет о спорах об опеке над детьми.