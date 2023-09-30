«Мои дети живут с чужими людьми»: один звонок в полицию перевернул жизнь главы семьи с ног на голову

В сегодняшнем сюжете Kuuuurija речь пойдет о спорах об опеке над детьми. Человек, обратившийся в редакцию, утверждает, что отцы в этих спорах не имеют большого веса, а чиновники часто встают на сторону матерей.
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Калле сохраняет анонимность по очень простой и логичной причине: он не хочет, чтобы эта история навредила его детям и чтобы их можно было идентифицировать по этому сюжету. Однако Калле считает, что не может больше молчать: общество должно знать, в каком скверном положении оказываются отцы, когда речь идет о спорах об опеке над детьми.